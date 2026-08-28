ДПСУ не фіксує значної активності російських ДРГ на кордоні

На кордоні України з Росією наразі не фіксують значної активності російських ДРГ. Водночас Росія продовжує обстрілювати Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Активності з боку ворога щодо залучення своїх диверсійно-розвідувальних груп, цього, на щастя, не спостерігається", - сказав Демченко.

Обстріли прикордоння

Водночас, за його словами, російські війська здійснюють велику кількість обстрілів прикордонних територій Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Зокрема, найчастіше ворог застосовує безпілотні літальні апарати, однак також використовує артилерію та авіацію, скидає керовані авіаційні бомби.

Речник окремо зазначив, що обстрілами російські війська часто намагаються прикривати дії своїх штурмових груп, зокрема на Сумщині та Харківщині.

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