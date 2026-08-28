Склад с книгами издательства Vivat сгорел в результате удара РФ по Киеву

Российские оккупанты нанесли удар по складу в Киеве, на котором хранились книги.

Об этом сообщила генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова, передает Цензор.НЕТ.

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"В этой лотерее, куда прилетит ракета этой ночью, мы проиграли. Поэтому сегодня склад в Киеве, где хранились и книги Vivat, сгорел", — рассказала она.

По словам Орловой, издательство занималось релокацией и тем, чтобы книги не хранились в одном месте.

"Поэтому часть книг все же успели перевезти во Львов и доставить в наши книжные магазины. Но в Киеве было много книжных новинок и книг украинских авторов, ведь мы готовились к фестивалю "Книжная страна". Теперь наше участие тоже под вопросом.

Потери пока подсчитываем, ведь это фактически сгоревшие книги на трех складах: нашем и партнеров", — подытожила она.

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