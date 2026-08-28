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Новости Обстрелы Киева
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Склад с книгами издательства Vivat сгорел в результате удара РФ по Киеву

Сгорел склад с книгами издательства Vivat

Российские оккупанты нанесли удар по складу в Киеве, на котором хранились книги.

Об этом сообщила генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В этой лотерее, куда прилетит ракета этой ночью, мы проиграли. Поэтому сегодня склад в Киеве, где хранились и книги Vivat, сгорел", — рассказала она.

По словам Орловой, издательство занималось релокацией и тем, чтобы книги не хранились в одном месте.

"Поэтому часть книг все же успели перевезти во Львов и доставить в наши книжные магазины. Но в Киеве было много книжных новинок и книг украинских авторов, ведь мы готовились к фестивалю "Книжная страна". Теперь наше участие тоже под вопросом.

Потери пока подсчитываем, ведь это фактически сгоревшие книги на трех складах: нашем и партнеров", — подытожила она.

Читайте: Издательству "Ранок" понадобится не менее 3–5 лет на восстановление после удара РФ: сгорело около 8 млн книг

Автор: 

Киев (27316) книги (647) издательское дело (64)
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Топ комментарии
+3
Віватовці! Відкрийте очі, то не лотерея, у вас там ждун якийсь, який вже давно злив всі ваші точки, по яким і шарашать. Так, б'ють по багатьом складам, але Вівату прилітає стабільно постійно.
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28.08.2026 11:49 Ответить
+2
Це просто заробляння грошей на книжках. Зараз у кожного є гаджет де можна прочитати ту чи іншу книжку. Підручники в електронному вигляді є всі.
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28.08.2026 11:47 Ответить
+1
У кого є попит? Продукція Valve за державні кошти не закуповується. А книжки так.
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28.08.2026 12:23 Ответить

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