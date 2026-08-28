Склад із книжками видавництва Vivat згорів внаслідок удару РФ по Києву
Російські окупанти завдали удару по складу в Києву, на якому були книжки.
Про це повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів", - розповіла вона.
За словами Орлової, видавництво займалося релокацією і тим, щоб книжки були не в одному місці.
"Тому частину книжок все ж встигли перевезти у Львів і довантажити наші книгарні. Але в Києві було багато книжкових новинок і книжок українських авторів, адже ми готувалися до фестивалю Книжкова країна. Тепер наша участь теж під питанням.
Втратити поки рахуємо, бо це фактично згорілі книжки на трьох складах: наш і партнерів", - підсумувала вона.
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