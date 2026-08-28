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Новини Обстріли Києва
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Склад із книжками видавництва Vivat згорів внаслідок удару РФ по Києву

Згорів склад з книжками видавництва Vivat

Російські окупанти завдали удару по складу в Києву, на якому були книжки.

Про це повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів", - розповіла вона.

За словами Орлової, видавництво займалося релокацією і тим, щоб книжки були не в одному місці.

"Тому частину книжок все ж встигли перевезти у Львів і довантажити наші книгарні. Але в Києві було багато книжкових новинок і книжок українських авторів, адже ми готувалися до фестивалю Книжкова країна. Тепер наша участь теж під питанням.

Втратити поки рахуємо, бо це фактично згорілі книжки на трьох складах: наш і партнерів", - підсумувала вона.

Читайте: Видавництву "Ранок" знадобиться щонайменше 3–5 років на відновлення після удару РФ: згоріли близько 8 млн книжок

Автор: 

Київ (16901) книги (410) видавнича справа (48)
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Топ коментарі
+3
Віватовці! Відкрийте очі, то не лотерея, у вас там ждун якийсь, який вже давно злив всі ваші точки, по яким і шарашать. Так, б'ють по багатьом складам, але Вівату прилітає стабільно постійно.
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28.08.2026 11:49 Відповісти
+2
Це просто заробляння грошей на книжках. Зараз у кожного є гаджет де можна прочитати ту чи іншу книжку. Підручники в електронному вигляді є всі.
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28.08.2026 11:47 Відповісти
+1
У кого є попит? Продукція Valve за державні кошти не закуповується. А книжки так.
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28.08.2026 12:23 Відповісти

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