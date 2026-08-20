Видавництву "Ранок" знадобиться щонайменше 3–5 років на відновлення після удару РФ: згоріли близько 8 млн книжок
Видавничій корпорації "Ранок" знадобиться щонайменше 3–5 років, щоб повністю відновитися після російського удару, внаслідок якого згоріли близько 8 млн примірників книжок. Компанія вже змушена скорочувати витрати та тимчасово обмежити зарплати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.
Скоротили витрати та обмежили зарплати
Наступного дня після масштабної пожежі на автоматизованому логістичному центрі "RNK-Ранок" компанія створила антикризовий штаб.
За словами Круглова, пожежа була настільки масштабною, що рятувальникам вдалося повністю загасити її лише на сьому добу після російського удару.
Видавництво сформувало скорочений бюджет, домовилося з командою про тимчасове обмеження зарплат та звернулося до орендодавців із проханням знизити вартість оренди складів.
"Майже всі підтримали. Сформували секвестований бюджет. Знову урізали. Потім знову, щоб збалансувати витрати", – розповів Круглов.
Компанія також просить партнерів, постачальників, авторів і літературні агенції відтермінувати платежі та виплату гонорарів.
Банки поки не дають кредитів
Однією з головних проблем для відновлення залишається фінансування. "Ранок" веде переговори з банками щодо кредитування, однак поки безрезультатно.
"Майбутні книжки та інтелектуальні права у якості застави банкам нецікаві. Це величезна проблема, яку треба виносити на рівень уряду", – зазначив гендиректор.
Серед інших проблем Круглов назвав імпорт паперу та юридичні питання. За його словами, складнощі виникають і через підхід до військових ризиків як форс-мажорних обставин.
Після російського удару видавництво також планує розподіляти книжкові запаси між різними місцями зберігання та диверсифікувати маршрути доставки, хоча це суттєво збільшить витрати.
"Не про те, чи відновимося. А про те, як і за який час. За нашими оцінками, на повне відновлення знадобиться мінімум 3–5 років", – наголосив Круглов.
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