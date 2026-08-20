Видавництву "Ранок" знадобиться щонайменше 3–5 років на відновлення після удару РФ: згоріли близько 8 млн книжок

Видавничій корпорації "Ранок" знадобиться щонайменше 3–5 років, щоб повністю відновитися після російського удару, внаслідок якого згоріли близько 8 млн примірників книжок. Компанія вже змушена скорочувати витрати та тимчасово обмежити зарплати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

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Скоротили витрати та обмежили зарплати

Наступного дня після масштабної пожежі на автоматизованому логістичному центрі "RNK-Ранок" компанія створила антикризовий штаб.

За словами Круглова, пожежа була настільки масштабною, що рятувальникам вдалося повністю загасити її лише на сьому добу після російського удару.

Видавництво сформувало скорочений бюджет, домовилося з командою про тимчасове обмеження зарплат та звернулося до орендодавців із проханням знизити вартість оренди складів.

"Майже всі підтримали. Сформували секвестований бюджет. Знову урізали. Потім знову, щоб збалансувати витрати", – розповів Круглов.

Компанія також просить партнерів, постачальників, авторів і літературні агенції відтермінувати платежі та виплату гонорарів.

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Банки поки не дають кредитів

Однією з головних проблем для відновлення залишається фінансування. "Ранок" веде переговори з банками щодо кредитування, однак поки безрезультатно.

"Майбутні книжки та інтелектуальні права у якості застави банкам нецікаві. Це величезна проблема, яку треба виносити на рівень уряду", – зазначив гендиректор.

Серед інших проблем Круглов назвав імпорт паперу та юридичні питання. За його словами, складнощі виникають і через підхід до військових ризиків як форс-мажорних обставин.

Після російського удару видавництво також планує розподіляти книжкові запаси між різними місцями зберігання та диверсифікувати маршрути доставки, хоча це суттєво збільшить витрати.

"Не про те, чи відновимося. А про те, як і за який час. За нашими оцінками, на повне відновлення знадобиться мінімум 3–5 років", – наголосив Круглов.

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