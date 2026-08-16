Через атаку РФ пошкоджено офіси і склади видавництв "Лабораторія" та "Наш Формат" у Києві. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 16 серпня пошкоджено офіси та складські приміщення видавництв "Наш Формат" і "Лабораторія", що розташовані біля станції метро "Почайна" біля книжкового ринку.

Про це повідомили засновник "Лабораторії" Антон Мартинов та видавництво "Наш Формат".

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Видавництво "Лабораторія"

"Сьогодні прилетіло "Іскандерами" по офісу і частині складів "Лабораторії" на Почайній біля книжкового ринку. Не встигли ми перевести все, що планували на інші склади по Україні, хоча не знаєш куди рухатись з переміщенням…", - написав Мартинов.

Він додав, що відвантаження з laboratory.ua на певний час будуть можливі лише частково, з інших складів.

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"Наш Формат"

Як розповіли у "Нашому Форматі", унаслідок обстрілу постраждав офіс видавництва. У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі.

Зазначається, що працівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

Також у видавництві наголосили, що це вже не перший випадок, коли російські обстріли завдають шкоди інфраструктурі "Нашого Формату".

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Так, 4 липня 2025 року внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину. Вибухова хвиля й уламки зруйнували частину фасаду, вибили вікна, пошкодили перекриття та приміщення складу, а частина книжок постраждала внаслідок обстрілу та гасіння пожежі.

Роботу видавництва вдалося повністю відновити через півтора місяця після атаки.

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Наслідки атаки

Пошкодження у видавництві "Лабораторія"











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Пошкодження у видавництві "Наш Формат"













Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Росія здійснила ворожу атаку на Київ. Унаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.

Зокрема, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. Повідомлялося про двох постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.