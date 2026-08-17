В результате атаки РФ повреждены офисы и склады издательств "Лабораторія" и "Наш Формат" в Киеве. ФОТОрепортаж

В результате российского нападения на Киев в ночь на 16 августа были повреждены офисы и складские помещения издательств "Наш Формат" и "Лабораторія", расположенных возле станции метро "Почайна" рядом с книжным рынком.

Об этом сообщили основатель "Лабораторії" Антон Мартынов и издательство "Наш Формат".

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Издательство "Лабораторія"

"Сегодня по офису и части складов "Лабораторії" на Почайной возле книжного рынка обрушился обстрел из "искандеров". Мы не успели перевезти все, что планировали, на другие склады по Украине, хотя и не знаешь, куда двигаться с перемещением…", — написал Мартинов.

Он добавил, что отгрузки с laboratory.ua на некоторое время будут возможны лишь частично, с других складов.

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"Наш Формат"

Как сообщили в "Нашем Формате", в результате обстрела пострадал офис издательства. В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и смещена мебель.

Отмечается, что сотрудники не пострадали. Сейчас команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений.

Также в издательстве подчеркнули, что это уже не первый случай, когда российские обстрелы наносят ущерб инфраструктуре "Нашого Формату".

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Так, 4 июля 2025 года в результате обстрела Киева был поврежден склад издательства и интернет-магазина. Взрывная волна и осколки разрушили часть фасада, выбили окна, повредили перекрытия и помещения склада, а часть книг пострадала в результате обстрела и тушения пожара.

Работу издательства удалось полностью возобновить через полтора месяца после атаки.

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Последствия атаки

Повреждения в издательстве "Лабораторія"











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Повреждения в издательстве "Наш Формат"













Что предшествовало

Напомним, в ночь на 16 августа Россия совершила вражескую атаку на Киев. В результате обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.

В частности, в Оболонском районе произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. Сообщалось о двух пострадавших. На другом объекте в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Также по еще одному адресу произошло попадание в нежилое здание.