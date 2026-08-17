В результате атаки РФ повреждены офисы и склады издательств "Лабораторія" и "Наш Формат" в Киеве. ФОТОрепортаж
В результате российского нападения на Киев в ночь на 16 августа были повреждены офисы и складские помещения издательств "Наш Формат" и "Лабораторія", расположенных возле станции метро "Почайна" рядом с книжным рынком.
Об этом сообщили основатель "Лабораторії" Антон Мартынов и издательство "Наш Формат".
Издательство "Лабораторія"
"Сегодня по офису и части складов "Лабораторії" на Почайной возле книжного рынка обрушился обстрел из "искандеров". Мы не успели перевезти все, что планировали, на другие склады по Украине, хотя и не знаешь, куда двигаться с перемещением…", — написал Мартинов.
Он добавил, что отгрузки с laboratory.ua на некоторое время будут возможны лишь частично, с других складов.
"Наш Формат"
Как сообщили в "Нашем Формате", в результате обстрела пострадал офис издательства. В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и смещена мебель.
Отмечается, что сотрудники не пострадали. Сейчас команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений.
Также в издательстве подчеркнули, что это уже не первый случай, когда российские обстрелы наносят ущерб инфраструктуре "Нашого Формату".
Так, 4 июля 2025 года в результате обстрела Киева был поврежден склад издательства и интернет-магазина. Взрывная волна и осколки разрушили часть фасада, выбили окна, повредили перекрытия и помещения склада, а часть книг пострадала в результате обстрела и тушения пожара.
Работу издательства удалось полностью возобновить через полтора месяца после атаки.
Последствия атаки
Повреждения в издательстве "Лабораторія"
Повреждения в издательстве "Наш Формат"
Что предшествовало
- Напомним, в ночь на 16 августа Россия совершила вражескую атаку на Киев. В результате обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.
В частности, в Оболонском районе произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. Сообщалось о двух пострадавших. На другом объекте в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Также по еще одному адресу произошло попадание в нежилое здание.
- Также сообщалось, что из-за российского удара горит рынок на Почайной в Киеве.
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