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Атака РФ на Киев: в Оболонском районе завершена ликвидация последствий обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели завершили ликвидацию последствий сегодняшней российской атаки в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий

"По состоянию на 22:20 завершены работы по ликвидации последствий вражеского обстрела в Оболонском районе города", — говорится в сообщении.

Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе
Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе

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Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе
Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе
Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе
Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе
Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе
Ликвидированы последствия обстрела в Оболонском районе

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Что предшествовало

В частности, в Оболонском районе произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. Сообщалось о двух пострадавших. На другом объекте вследствие взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Также по еще одному адресу произошло попадание в нежилое здание.

Автор: 

Киев (27251) обстрел (34887) ГСЧС (5435)
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