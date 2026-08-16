Атака РФ на Киев: в Оболонском районе завершена ликвидация последствий обстрела. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели завершили ликвидацию последствий сегодняшней российской атаки в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Ликвидация последствий
"По состоянию на 22:20 завершены работы по ликвидации последствий вражеского обстрела в Оболонском районе города", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Напомним, в ночь на 16 августа Россия совершила вражескую атаку на Киев. Вследствие обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском и Голосеевском районах.
В частности, в Оболонском районе произошел масштабный пожар на территории одного из рынков. Сообщалось о двух пострадавших. На другом объекте вследствие взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Также по еще одному адресу произошло попадание в нежилое здание.
- Также сообщалось, что из-за российского удара горит рынок на Почайной в Киеве.
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