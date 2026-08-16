УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
347 0

Атака РФ на Київ: в Оболонському районі завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки сьогоднішньої російської атаки в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ліквідація наслідків

"Станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Оболонському районі міста", - йдеться в повідомленні.

Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі
Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі

Також читайте: Ворог атакував Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО (оновлено)

Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі
Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі
Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі
Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі
Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі
Ліквідовано наслідки обстрілу в Оболонському районі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Москва готується до ескалації, - Зеленський відреагував на нічні удари РФ по Запоріжжю і Києву. ФОТОрепортаж

Що передувало

Зокрема, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. Повідомлялося про двох постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.

Автор: 

Київ (16833) обстріл (36190) ДСНС (5430)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 