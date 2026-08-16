Атака РФ на Київ: в Оболонському районі завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки сьогоднішньої російської атаки в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків

"Станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Оболонському районі міста", - йдеться в повідомленні.





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Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Росія здійснила ворожу атаку на Київ. Унаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.

Зокрема, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. Повідомлялося про двох постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.