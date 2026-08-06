Атака РФ на Киевскую область 5 августа: уничтожены логистические мощности Rozetka, Bosch и BookChef. ФОТО

В результате российской атаки 5 августа были уничтожены логистические объекты Rozetka, Bosch Ukraine и BookChef. Бизнес понес значительные потери, а убытки оцениваются в миллиарды гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Rozetka потеряла склад, который обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки

Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин сообщил в эфире "Суспільного", что из-за российского удара компания уже потеряла более 2 млрд грн. Окончательный размер убытков еще устанавливается.

"К сожалению, это довольно большая сумма, очень большая для нас. Это миллиарды гривен, но точной суммы пока нет, потому что продолжаются разборки завалов и выясняется, осталось ли что-то. В принципе, не очень много осталось. Это очень большая сумма, несколько миллиардов гривен", - сказал Чечоткин.

По словам соучредительницы компании Ирины Чечеткиной, в ночь на 5 августа три баллистические ракеты полностью уничтожили крупнейший автоматизированный распределительный центр Rozetka в Броварах, который работал с 2017 года.

Именно этот комплекс обеспечивал обработку более 100 тысяч заказов в сутки.

"Его восстановить невозможно", - отметила Чечеткина.

Bosch сообщила о полной потере продукции на складе

В результате российской атаки также были разрушены складские помещения логистического партнера Bosch Ukraine, сообщили в компании.

При этом отметили, что, по предварительным данным, вся продукция Bosch, находившаяся на складе, была уничтожена. Речь идет о товарах для автомобильной отрасли, бытовой технике и промышленных решениях.

При этом сотрудники Bosch и логистического партнера не пострадали. Компания оценивает масштабы ущерба и работает над восстановлением логистики.

В BookChef сгорело более 100 тысяч книг

Еще одной жертвой российского удара стало украинское издательство BookChef, сообщили на странице издательства в Facebook.

В результате пожара, возникшего после ракетного удара, был полностью уничтожен резервный склад, расположенный на базе логистического партнера Denka Logistics.

Огонь уничтожил более 100 тысяч экземпляров книг, среди которых были как складские остатки, так и новые тиражи, только недавно поступившие из типографий.

В издательстве подчеркнули, что часть этих книг так и не успела попасть в книжные магазины или к своим читателям. Из-за потери склада компания пересматривает сроки выполнения предзаказов и работает над возобновлением поставок.

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