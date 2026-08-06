Атака РФ на Київщину 5 серпня: знищено логістичні потужності Rozetka, Bosch та BookChef. ФОТО

Унаслідок російської атаки 5 серпня були знищені логістичні об'єкти Rozetka, Bosch Ukraine та BookChef. Бізнес зазнав значних втрат, а збитки оцінюються у мільярди гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Rozetka втратила склад, який обробляв понад 100 тисяч замовлень на добу

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін повідомив в ефірі Суспільного, що через російський удар компанія вже втратила понад 2 млрд грн. Остаточний розмір збитків ще встановлюють.

"На жаль, це досить велика сума, дуже велика для нас. Це мільярди гривень, але точнішої суми ще немає, тому що ще тривають розбори завалів і з'ясовується чи лишилося щось. В принципі, не дуже ще багато лишилось. Це дуже велика сума, декілька мільярдів гривень", - сказав Чечоткін.

За словами співзасновниці компанії Ірини Чечоткіної, у ніч на 5 серпня три балістичні ракети повністю знищили найбільший автоматизований розподільчий центр Rozetka у Броварах, який працював із 2017 року.

Саме цей комплекс забезпечував обробку понад 100 тисяч замовлень щодоби.

"Його відновити неможливо", - зазначила Чечоткіна.

Bosch повідомила про повну втрату продукції на складі

Через російську атаку також були зруйновані складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine, повідомили у компанії.

Та зазначили, що за попередніми даними вся продукція Bosch, яка перебувала на складі, була знищена. Йдеться про товари для автомобільної галузі, побутову техніку та промислові рішення.

При цьому співробітники Bosch і логістичного партнера не постраждали. Компанія оцінює масштаби збитків та працює над відновленням логістики.

У BookChef згоріли понад 100 тисяч книг

Ще однією жертвою російського удару стало українське видавництво BookChef, повідомили на фейсбук-сторінці видавництва.

Унаслідок пожежі, що виникла після ракетної атаки, був повністю знищений резервний склад, розташований на базі логістичного партнера Denka Logistics.

Вогонь знищив понад 100 тисяч примірників книг, серед яких були як складські залишки, так і нові наклади, що лише нещодавно надійшли з друкарень.

У видавництві наголосили, що частина цих книжок так і не встигла потрапити до книгарень або своїх читачів. Через втрату складу компанія переглядає строки виконання передзамовлень і працює над відновленням постачання.

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