Російські удари знищили третину річного обсягу книжок в Україні: втрати видавців сягнули щонайменше 2 млрд грн

Лише за два місяці російські удари знищили в Україні близько 13 млн книжок – це приблизно третина річної пропозиції ринку. Під атаками опинилися склади, видавництва та друкарні, а серед втрачених тиражів – понад мільйон шкільних підручників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", у липні та серпні російські війська атакували щонайменше дев'ять компаній книжкового сектору, тоді як опосередкованих втрат зазнали десятки підприємств.

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Від BookChef до "Ранку": мільйони книжок згоріли на складах

Одного з перших масштабних ударів галузь зазнала 2 липня. Російські ракети влучили у центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – там згоріли 800 тис. книжок.

19 липня під час атаки на Київ було знищено склад "Книголава" із 250 тис. книжок. Пошкоджень зазнав офіс видавництва "Арк.юей", згоріло приміщення редакції Mison, постраждали друкарня та поліграфічне підприємство "Конві".

Ще більших масштабів втрати набули у серпні. Під час російської атаки 1 серпня у Харкові був знищений склад видавництва "Ранок" та мережі "Книголенд". У матеріалі йдеться про мільйони втрачених книжок, зокрема шкільних підручників.

16 серпня російський удар пошкодив офіси та склади видавництв "Наш формат" і "Лабораторія" біля станції метро "Почайна" у Києві.

"Кількість знищених за два місяці книжок – близько 13 млн – становить третину від річної пропозиції ринку", – розповів генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

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Знищено 1,2 млн підручників

Серед втрачених книжок – близько 1,2 млн шкільних підручників, або 8,6% відповідних накладів. За окремими предметами, за словами голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, було знищено весь наклад, підготовлений на 2026–2027 навчальний рік.

Найбільші втрати припали на підручники для дев'ятих класів – 850 тис. примірників, або 9,5% накладу. Для четвертих класів втрачено 271 тис. книжок, ще майже 45 тис. – для шостих та сьомих класів.

Постраждала продукція видавництв "Ранок", "Грамота", "Лінгвіст", "Академія", "Освіта", "Літера", "Астон" та "Школяр". Зокрема, "Грамота" втратила половину вже надрукованих підручників.

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Видавці оцінюють втрати щонайменше у 2 млрд грн

Голова правління Української видавничої асоціації Артем Біденко назвав липень і серпень 2026 року чи не найскладнішими місяцями за всю історію українського книжкового ринку.

За його оцінкою, лише вартість знищених російськими ударами книжок становить щонайменше 2 млрд грн. І це без урахування втраченого обладнання та пошкоджених приміщень.

Удари припали на період, коли книжкова галузь уже переживає фінансові труднощі та падіння попиту. У 2026 році через нерентабельність закрилася низка книгарень, а тепер видавцям доводиться одночасно відновлювати знищені російськими атаками запаси та передруковувати втрачені тиражі.

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