Российские удары уничтожили треть годового объема книг в Украине: потери издателей достигли как минимум 2 млрд грн

Всего за два месяца российские удары уничтожили в Украине около 13 млн книг - это примерно треть годового предложения рынка. Под ударами оказались склады, издательства и типографии, а среди утраченных тиражей - более миллиона школьных учебников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", в июле и августе российские войска атаковали как минимум девять компаний книжного сектора, тогда как косвенные потери понесли десятки предприятий.

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От BookChef до "Ранку": миллионы книг сгорели на складах

Один из первых масштабных ударов отрасль получила 2 июля. Российские ракеты попали в центральный склад логистического партнера издательства BookChef - там сгорело 800 тыс. книг.

19 июля во время атаки на Киев был уничтожен склад "Книголав" с 250 тыс. книг. Повреждения получил офис издательства "Арк.юей", сгорело помещение редакции Mison, пострадали типография и полиграфическое предприятие "Конви".

Еще более масштабными стали потери в августе. Во время российского удара 1 августа в Харькове был уничтожен склад издательства "Ранок" и сети "Книголенд". В материале говорится о миллионах утраченных книг, в частности школьных учебников.

16 августа российский удар повредил офисы и склады издательств "Наш формат" и "Лабораторія" возле станции метро "Почайна" в Киеве.

"Количество уничтоженных за два месяца книг - около 13 млн - составляет треть годового предложения рынка", - рассказал генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

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Уничтожено 1,2 млн учебников

Среди утраченных книг – около 1,2 млн школьных учебников, или 8,6% соответствующих тиражей. По отдельным предметам, по словам председателя комитета по образованию Верховной Рады Сергея Бабака, был уничтожен весь тираж, подготовленный на 2026–2027 учебный год.

Наибольшие потери пришлись на учебники для девятых классов - 850 тыс. экземпляров, или 9,5% тиража. Для четвёртых классов утрачено 271 тыс. книг, еще почти 45 тыс. - для шестых и седьмых классов.

Пострадала продукция издательств "Ранок", "Грамота", "Лінгвіст", "Академія", "Освіта", "Літера", "Астон" и "Школяр". В частности, "Грамота" потеряла половину уже напечатанных учебников.

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Издатели оценивают потери как минимум в 2 млрд грн

Председатель правления Украинской издательской ассоциации Артем Биденко назвал июль и август 2026 года едва ли не самыми сложными месяцами за всю историю украинского книжного рынка.

По его оценке, только стоимость уничтоженных российскими ударами книг составляет не менее 2 млрд грн. И это без учета утраченного оборудования и поврежденных помещений.

Удары пришлись на период, когда книжная отрасль и без того переживает финансовые трудности и падение спроса. В 2026 году из-за нерентабельности закрылся ряд книжных магазинов, а теперь издателям приходится одновременно восстанавливать уничтоженные российскими атаками запасы и перепечатывать утраченные тиражи.

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