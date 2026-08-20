Издательству "Ранок" понадобится не менее 3-5 лет на восстановление после удара РФ: сгорело около 8 млн книг
Издательской корпорации "Ранок" понадобится как минимум 3-5 лет, чтобы полностью восстановиться после российского удара, в результате которого сгорело около 8 млн экземпляров книг. Компания уже вынуждена сокращать расходы и временно ограничить зарплаты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.
Сократили расходы и ограничили зарплаты
На следующий день после масштабного пожара на автоматизированном логистическом центре "RNK-Ранок" компания создала антикризисный штаб.
По словам Круглова, пожар был настолько масштабным, что спасателям удалось полностью потушить его лишь на седьмой день после российского удара.
Издательство сформировало сокращенный бюджет, договорилось с командой о временном ограничении зарплат и обратилось к арендодателям с просьбой снизить стоимость аренды складов.
"Почти все поддержали. Сформировали секвестрованный бюджет. Снова урезали. Потом снова, чтобы сбалансировать расходы", - рассказал Круглов.
Компания также просит партнеров, поставщиков, авторов и литературные агентства отсрочить платежи и выплату гонораров.
Банки пока не выдают кредиты
Одной из главных проблем для восстановления остается финансирование. "Ранок" ведет переговоры с банками о кредитовании, однако пока безрезультатно.
"Будущие книги и интеллектуальные права в качестве залога банкам неинтересны. Это огромная проблема, которую нужно выносить на уровень правительства", - отметил гендиректор.
Среди других проблем Круглов назвал импорт бумаги и юридические вопросы. По его словам, сложности возникают и из-за подхода к военным рискам как к форс-мажорным обстоятельствам.
После российского удара издательство также планирует распределять книжные запасы между различными местами хранения и диверсифицировать маршруты доставки, хотя это существенно увеличит расходы.
"Дело не в том, восстановимся ли мы. А в том, как и за какое время. По нашим оценкам, на полное восстановление понадобится минимум 3-5 лет", - подчеркнул Круглов.
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