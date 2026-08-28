В Украине предлагают ввести 4-дневную рабочую неделю с зарплатой за 5 дней: петиция собрала более 15 тысяч подписей
В Украине набирает поддержку петиция с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней, но оставить работникам зарплату в полном объёме. По состоянию на 28 августа инициатива собрала 15 791 из необходимых 25 тысяч подписей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, до завершения голосования по петиции №41/010242-26эп осталось 36 дней.
32 часа вместо 40 – без сокращения зарплаты
Автор петиции Анна Павленко предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и установить для работников предприятий всех форм собственности рабочую неделю продолжительностью не более четырех дней. Речь идет о 32 часах работы в неделю с сохранением полного размера заработной платы.
В то же время вводить новую модель сразу для всей страны не предлагают. Сначала правительство призывают провести обязательный пилотный проект в определенных отраслях, бюджетных учреждениях и частных компаниях. И только после оценки его результатов решать вопрос о распространении четырехдневной рабочей недели.
Автор инициативы аргументирует её длительным стрессом из-за войны, профессиональным выгоранием и необходимостью сохранить трудовой потенциал страны. Среди ожидаемых преимуществ называют также сокращение количества больничных, лучший баланс между работой и личной жизнью и повышение производительности.
В Госслужбе занятости эту идею во время войны считают нереалистичной
Впрочем, позиция Государственной службы занятости относительно возможности такого перехода значительно сдержаннее. Там ранее заявляли, пишет "Судебно-юридическая газета", что введение четырехдневной рабочей недели во время военного положения не выглядит реалистичным.
"Говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы либо в армии, либо для армии", — отмечали в ведомстве.
В настоящее время законодательной нормой в Украине остается 40-часовая рабочая неделя. Сокращенный режим может применяться к отдельным категориям работников или устанавливаться по договоренности с работодателем. В то же время в период военного положения для работников критической инфраструктуры продолжительность рабочей недели при определенных условиях может увеличиваться до 60 часов.
Что будет, если петиция наберет 25 тысяч голосов
После получения необходимых 25 тысяч подписей петиция должна быть рассмотрена Кабинетом Министров. В то же время сам факт успешного сбора голосов не будет означать автоматического введения четырехдневной рабочей недели.
Для реализации предложения потребуются законодательные изменения, в частности в Трудовой кодекс.
До необходимого порога петиции пока не хватает более 9 тысяч голосов.
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