В Украине предлагают ввести 4-дневную рабочую неделю с зарплатой за 5 дней: петиция собрала более 15 тысяч подписей

В Украине набирает поддержку петиция с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней, но оставить работникам зарплату в полном объёме. По состоянию на 28 августа инициатива собрала 15 791 из необходимых 25 тысяч подписей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, до завершения голосования по петиции №41/010242-26эп осталось 36 дней.

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32 часа вместо 40 – без сокращения зарплаты

Автор петиции Анна Павленко предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и установить для работников предприятий всех форм собственности рабочую неделю продолжительностью не более четырех дней. Речь идет о 32 часах работы в неделю с сохранением полного размера заработной платы.

В то же время вводить новую модель сразу для всей страны не предлагают. Сначала правительство призывают провести обязательный пилотный проект в определенных отраслях, бюджетных учреждениях и частных компаниях. И только после оценки его результатов решать вопрос о распространении четырехдневной рабочей недели.

Автор инициативы аргументирует её длительным стрессом из-за войны, профессиональным выгоранием и необходимостью сохранить трудовой потенциал страны. Среди ожидаемых преимуществ называют также сокращение количества больничных, лучший баланс между работой и личной жизнью и повышение производительности.

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В Госслужбе занятости эту идею во время войны считают нереалистичной

Впрочем, позиция Государственной службы занятости относительно возможности такого перехода значительно сдержаннее. Там ранее заявляли, пишет "Судебно-юридическая газета", что введение четырехдневной рабочей недели во время военного положения не выглядит реалистичным.

"Говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы либо в армии, либо для армии", — отмечали в ведомстве.

В настоящее время законодательной нормой в Украине остается 40-часовая рабочая неделя. Сокращенный режим может применяться к отдельным категориям работников или устанавливаться по договоренности с работодателем. В то же время в период военного положения для работников критической инфраструктуры продолжительность рабочей недели при определенных условиях может увеличиваться до 60 часов.

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Что будет, если петиция наберет 25 тысяч голосов

После получения необходимых 25 тысяч подписей петиция должна быть рассмотрена Кабинетом Министров. В то же время сам факт успешного сбора голосов не будет означать автоматического введения четырехдневной рабочей недели.

Для реализации предложения потребуются законодательные изменения, в частности в Трудовой кодекс.

До необходимого порога петиции пока не хватает более 9 тысяч голосов.

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