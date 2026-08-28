В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень із зарплатою за 5 днів: петиція зібрала понад 15 тисяч підписів

В Україні набирає підтримку петиція із пропозицією скоротити робочий тиждень до чотирьох днів, але залишити працівникам зарплату в повному обсязі. Станом на 28 серпня ініціатива зібрала 15 791 із необхідних 25 тисяч підписів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до завершення голосування за петицію №41/010242-26еп залишається 36 днів.

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32 години замість 40 – без скорочення зарплати

Авторка петиції Анна Павленко пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю та встановити для працівників підприємств усіх форм власності робочий тиждень тривалістю не більш як чотири дні. Йдеться про 32 години роботи на тиждень зі збереженням повного розміру заробітної плати.

Водночас запроваджувати нову модель одразу для всієї країни не пропонують. Спочатку уряд закликають провести обов'язковий пілотний проєкт у визначених галузях, бюджетних установах та приватних компаніях. І лише після оцінки його результатів вирішувати питання про поширення чотириденного робочого тижня.

Автор ініціативи аргументує її тривалим стресом через війну, професійним вигоранням та необхідністю зберегти трудовий потенціал країни. Серед очікуваних переваг називають також зменшення кількості лікарняних, кращий баланс між роботою та особистим життям і підвищення продуктивності.

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У Держслужбі зайнятості ідею під час війни вважають нереалістичною

Втім, позиція Державної служби зайнятості щодо можливості такого переходу значно стриманіша. Там раніше заявляли, пише "Судово-юридична газета", що запровадження чотириденного робочого тижня під час воєнного стану не виглядає реалістичним.

"Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська", – зазначали у відомстві.

Наразі законодавчою нормою в Україні залишається 40-годинний робочий тиждень. Скорочений режим може застосовуватися до окремих категорій працівників або встановлюватися за домовленістю з роботодавцем. Водночас у період воєнного стану для працівників критичної інфраструктури тривалість робочого тижня за певних умов може збільшуватися до 60 годин.

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Що буде, якщо петиція набере 25 тисяч голосів

Після отримання необхідних 25 тисяч підписів петиція має бути розглянута Кабінетом Міністрів. Водночас сам факт успішного збору голосів не означатиме автоматичного запровадження чотириденного робочого тижня.

Для реалізації пропозиції знадобляться законодавчі зміни, зокрема до Кодексу законів про працю.

До необхідного порогу петиції наразі бракує понад 9 тисяч голосів.

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