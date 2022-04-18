В Україні скасували вихідні на Великдень і травневі свята
В Україні через воєнний стан скасували додаткові вихідні на Великодні і травневі свята. Згідно із законом наступний робочий день після святкового, якщо він випав на суботу або неділю, автоматично стає також вихідним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
В Україні скасували додатковий вихідний день на другий день Великодня – у понеділок, 25 квітня.
Також не буде додаткового вихідного дня в понеділок, 2 травня. І вихідного дня на 9 травня, який цього року випадає на понеділок.
Навесні 2022 року мали б стати вихідними днями три понеділки: 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) і 9 травня (святковий день). Всі ці дні будуть робочими.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.
Тому 25 квітня, 2 і 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які оплачуватиметься у звичайному порядку.
Будь ласка, зачекайте...
Ну чим не логіка русні!?
Отож ..якого хе..сидиш за композицією...За лопату інакше город.
А на 1 і 2 травня взагалі робочі дні поставити.
Нормальная продолжительность рабочей недели во время военного положения устанавливается на уровне 60 часов (при сокращенном рабочем времени - 50 часов). При этом время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется исключительно работодателем
https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/210189********-polozhenie-i-trudovye-otnosheniya-novoe-zakonodatelnoe-regulirovanie#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5,%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.
Підприємства нехай працюють, а люди мають подвійну чи потрійну оплату.
Нє, все навпаки у цій державі.
А то шо людям треба город садить, то пофігу. Неробам-алкашам, яким главне упиться та погигикать папріколу, звідки про то знать, як воно на городі пашеться.
Будеш мівіну жерти весь рік? А мівіну не можна, між іншим, бо то нестлє.
Чи думаєш, за подолякові грошенятка купиш картоплю з єгипета?
Тупізна ..бараболю я беру в селі у родичів,(, які і корівку і свиню тримають , а не " шашликі смажать " на дачах.
К
Коли рашисти публікують такі повідомлення, це завжди свідчить, що вони самі збираються скоїти подібний злочин. Спадкоємці гітлера досі не придумали нічого новішого, ніж копіювати Гляйвіцький прецедент.
Тому в цих областях слід бути на Великдень особливо обережними. Бо в рашистської наволочі нема нічого святого. (https://t.me/Chornovil_official/5106 Тарас Чорновіл , дивись скрін)
На Пасху не садят ничего - работать в этот день грех,так что огороды тут ни при чем.
9-е мая нужно вообще проклясть и забыть навеки! Есть 8-е мая день скорби который отмечает весь мир,вот тогда и сделать выходной,опять-таки без всяких празднований и массовых сборищ.
От хоч би раз зробили щось насправді корисне. Наприклад - розстріляли б нарешті ******* опзжшників, бо у нас же воєнний стан і давно пора зрадників посадить на палю!
Нє, то не файно. А давайте краще заберем у людей вихідні. Це ж дуже, *****, корисно, аж ******* як корисно для фронту, якщо людей погонять сидіти на сраці зайвий день у офісі сапьора ганять і ютубчик зирить. І не треба даже і починать про оборонні підприємства нести херню, бо на оборонних підприємствах з перших днів війни 24/7, вахти, чергування і 6/7 робочий тиждень. Оця херня стосуватиметься як раз всіх тих, хто ніякого відношення до стратегічних підприємств не має. Не кажучи вже про непотрібну небезпеку, зайву затримку в логістиці, моральний занепад людей, психічний стан...
Неужели думали, что все предприятия для фронта работают?