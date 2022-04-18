УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9531 відвідувач онлайн
Новини
24 129 87
відміна (173) Великдень (333) вихідний (78)

В Україні скасували вихідні на Великдень і травневі свята

пасха,великдень,паска

В Україні через воєнний стан скасували додаткові вихідні на Великодні і травневі свята. Згідно із законом наступний робочий день після святкового, якщо він випав на суботу або неділю, автоматично стає також вихідним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

В Україні скасували додатковий вихідний день на другий день Великодня – у понеділок, 25 квітня.

Також не буде додаткового вихідного дня в понеділок, 2 травня. І вихідного дня на 9 травня, який цього року випадає на понеділок.

Читайте також: Комендантську годину у Великодню ніч скасували на Дніпропетровщині, - облрада

Навесні 2022 року мали б стати вихідними днями три понеділки: 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) і 9 травня (святковий день). Всі ці дні будуть робочими.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України

Тому 25 квітня, 2 і 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які оплачуватиметься у звичайному порядку.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
подякуй, шо взагалі є вихідні. Багато підприємств зараз аврально на оборонку працюють. Не час жарити шашлички і горілку в лісі пити. Досить тобі вихідних.
показати весь коментар
18.04.2022 15:24
+15
І правильно. Не час жарити шашлички.
показати весь коментар
18.04.2022 15:23
+15
На Великдень шашлики не смажать, а, як правило, на цвинтарях за померлих відправляють. Ну городи людям варто б було дати можливість посадити. Зараз то навіть дуже актуально, так що зовсім немудре то рішення, не варто то було робити. Тут більше на чергову диверсію від зелених то ******.
показати весь коментар
18.04.2022 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Толку з того мало.
показати весь коментар
18.04.2022 15:22 Відповісти
подякуй, шо взагалі є вихідні. Багато підприємств зараз аврально на оборонку працюють. Не час жарити шашлички і горілку в лісі пити. Досить тобі вихідних.
показати весь коментар
18.04.2022 15:24 Відповісти
В нас щось простоюють підприємства.
показати весь коментар
18.04.2022 15:27 Відповісти
так де-які країни ще заздалегідь планували на майські свята шашлики жарити, очевидно з українців (денацифікацію святкувати). І якби не вправні дії ВСУ, то так би воно й було.
показати весь коментар
18.04.2022 16:47 Відповісти
Ну посмотришь где говнокомандующий работать будет. И за выполнение гособоронзаказа почитай, как его на три года хотят растянуть.
показати весь коментар
18.04.2022 15:37 Відповісти
А может ты пойдешь за своим кораблем?
показати весь коментар
18.04.2022 16:15 Відповісти
Орк лаптеногий, иди вслед за кораблем Поводная Москва! ))))
показати весь коментар
18.04.2022 16:20 Відповісти
А Зе ж казав готувати шашлики.
показати весь коментар
18.04.2022 15:43 Відповісти
З кацапів
показати весь коментар
18.04.2022 15:56 Відповісти
І правильно. Не час жарити шашлички.
показати весь коментар
18.04.2022 15:23 Відповісти
Шашлык из руцкого солдата всегда вовремя!
показати весь коментар
18.04.2022 15:27 Відповісти
На Великдень шашлики не смажать, а, як правило, на цвинтарях за померлих відправляють. Ну городи людям варто б було дати можливість посадити. Зараз то навіть дуже актуально, так що зовсім немудре то рішення, не варто то було робити. Тут більше на чергову диверсію від зелених то ******.
показати весь коментар
18.04.2022 15:29 Відповісти
Опять зрада. Идиот, огороды и без выходных посадят.
показати весь коментар
18.04.2022 15:32 Відповісти
А воно закон про воєний стан читало !?
показати весь коментар
18.04.2022 15:36 Відповісти
Придурку, а у воєнному стані ти зовсім жерти не хочеш? Дітей не годуєш? Сьогодні в забезпеченні продовольством головна надія якраз на ті городи. Чи ти, ідіоте, новин не читаєш, в ситуації зовсім не орієнтуєшся? будеш мати херсонські помідори, чернігівську картопельку і городину? Впевнений, ідіоте?
показати весь коментар
18.04.2022 15:42 Відповісти
Ушлепок. Что даст пару выходных в мае для продовольственной безопасности страны? Кто мешает после работы, после 18 часов, начать садить огороды? Ты реально идиот?
показати весь коментар
18.04.2022 15:49 Відповісти
Ти реально ідіот, тут без сумнівів... На пару з Дмитриком. Хоча, він повний, і також без сумнівів, там реально повна клініка.
показати весь коментар
18.04.2022 16:36 Відповісти
Ці ледарі, дармоїди та невігласи вважають, що Європа і Америка зобов'язані забезпечувати іх гуманітаркою та їдлом.
Ну чим не логіка русні!?
показати весь коментар
18.04.2022 18:49 Відповісти
Тупізна ..там чітко написано вихідні зі святкових не переносяться..
Отож ..якого хе..сидиш за композицією...За лопату інакше город.

показати весь коментар
18.04.2022 15:49 Відповісти
Точно? Самі посадться, ідоте? Блін, де ж вас стільки ідіотів на нашу голову. Придурку, щоб земля вродила її треба вчасно обробити і вчасно посадити. Жерти, що потім думаєш. Знову істерику будеш закочувати - Захід дай?
показати весь коментар
18.04.2022 15:38 Відповісти
Мля, уже почти все огороды посажены. Идиот
показати весь коментар
18.04.2022 15:50 Відповісти
Що посаджено? рання картопля, часник..., все ще попереду.
показати весь коментар
18.04.2022 16:10 Відповісти
дядя не путай теплое с мягким зерновые посеяны и то не все, огороды только культивировать начали,сразу видно человека, который думает что макароны на дереве растут.
показати весь коментар
18.04.2022 16:24 Відповісти
Кидай інтернет язиком шльопвти - біжи город садити. Більше того: в тебе є два вихідних. Звикли булки розслабляти
показати весь коментар
18.04.2022 16:11 Відповісти
Зараз той самий випадок, коли померлі дуже добре і без нашої допомоги там ще полежать. Тут є чим заради живих зараз займатися. А город посадити, кому треба, час знайде.
показати весь коментар
18.04.2022 15:35 Відповісти
На Великдень до цвинтаря не ходять, дорогенький
показати весь коментар
18.04.2022 15:37 Відповісти
Як де. В нас саме на Великдень або на другий день. То не свято для того, щоб пити і жерти, тут дещо інший зміст.
показати весь коментар
18.04.2022 15:43 Відповісти
через тиждень. По канону у вівторок. Певно католики якраз підуть поминати на другий день православного Великодня.
показати весь коментар
18.04.2022 17:45 Відповісти
На Великдень ніхто на цвинтарях за упокій не править. Знавець ти наш.
показати весь коментар
18.04.2022 16:23 Відповісти
На Великдень могли би і лишити. Нехристі блін.
А на 1 і 2 травня взагалі робочі дні поставити.
показати весь коментар
18.04.2022 15:23 Відповісти
Перше - неділя
показати весь коментар
18.04.2022 15:26 Відповісти
Хіба під час ійни десятки підприємств мають розкіш простоювати три дні поспіль? Чи твій шеф на фірмі має розкіш оплачувати всім ще один вихідний для опохмєлу під час війни? Подякуй, шо взагалі маєш два дні вихідних
показати весь коментар
18.04.2022 15:26 Відповісти
Дурне якесь... хто тобі сказав, що на Пасху треба впиватись ?
показати весь коментар
18.04.2022 15:28 Відповісти
Дядьку перш ніж щось в тирнеті калакати , хочаб матчастину вивчили,

Нормальная продолжительность рабочей недели во время военного положения устанавливается на уровне 60 часов (при сокращенном рабочем времени - 50 часов). При этом время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется исключительно работодателем

https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/210189********-polozhenie-i-trudovye-otnosheniya-novoe-zakonodatelnoe-regulirovanie#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5,%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.
показати весь коментар
18.04.2022 16:29 Відповісти
Великдень ніхто не відміняв
показати весь коментар
18.04.2022 15:32 Відповісти
Кому як. Чого сидіти на роботі без роботи ?
Підприємства нехай працюють, а люди мають подвійну чи потрійну оплату.
Нє, все навпаки у цій державі.
показати весь коментар
18.04.2022 15:35 Відповісти
В нас світська країна, тому свої "христі" і "нехристі" тримайте при собі, якщо розуму вистачає. Я також не шаную те принесе на крові абсолютно чуже божество - і що?
показати весь коментар
18.04.2022 15:50 Відповісти
А ви хрещений ?
показати весь коментар
18.04.2022 16:06 Відповісти
чи хрещений би таку дурню писав би? атеїст, сатаніст, народновір - на вибір
показати весь коментар
18.04.2022 17:47 Відповісти
Може і хрещений. Це я до того, що переважна більшість хрещені
показати весь коментар
18.04.2022 19:01 Відповісти
Італія, Польща, Франція, Нідерланди - святкують Пасху. А в росії - такіж скоти , як і ти, ублюдошний - або атеїсти або рпц сектанти
показати весь коментар
18.04.2022 16:13 Відповісти
Понеділок після Великодня не так давно став вихідним. Років 20, назад, не більше
показати весь коментар
18.04.2022 16:18 Відповісти
Супер!
показати весь коментар
18.04.2022 15:23 Відповісти
нарешті скасували...мабуть такої брєдятіни ніде більше немає
показати весь коментар
18.04.2022 15:24 Відповісти
Погугли кількість вихідних на рік по країнам Європи і більше такого не кизди.
показати весь коментар
18.04.2022 16:07 Відповісти
1, 9 травня повинні бути робочими.
показати весь коментар
18.04.2022 15:30 Відповісти
1-е не имеет к моржовии никакого отношения. Должен быть выходной!
показати весь коментар
18.04.2022 16:04 Відповісти
Де ще у світі 1 травня - вихідний?
показати весь коментар
18.04.2022 16:53 Відповісти
На счет 1 мая это вы погорячились! Никто его не отмечает как формальный совковый праздник "трудящихся", по факту в этот НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ люди не предаются праздной лености, а активно проводят его на садово-огородных и приусадебных участках, дачах и полях (некоторые отдыхают на природе с семьей и друзьями), по факту он превратился в ДЕНЬ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ, не нужно делать его рабочим днем, можно поменять название, чтоб он соответствовал своему истинному содержанию!
показати весь коментар
18.04.2022 17:03 Відповісти
а коли бараболю садити?
показати весь коментар
18.04.2022 15:31 Відповісти
Бараболю, майже всі вже посадили.
показати весь коментар
18.04.2022 15:33 Відповісти
У заморозки?
показати весь коментар
18.04.2022 15:44 Відповісти
Так. Яким чином загрожує картоплі тимчасові заморозки? А ну агроном, розповідай)
показати весь коментар
18.04.2022 16:08 Відповісти
Посадили ранню, 40-денну, основна масса буде висаджена в травні.
показати весь коментар
18.04.2022 16:13 Відповісти
Садять після 7 травня ( Юріїв день)
показати весь коментар
18.04.2022 16:22 Відповісти
Ти точно город бачив?
показати весь коментар
18.04.2022 16:08 Відповісти
А для чого? Зеля закотить чергову істерику - захід, дай! І все тут... Ідіотизм зелених вже просто зашкалює. Тут би навпаки дати людям можливість хоч якось себе забезпечити, але ж ні, скажи дурному молитись то воно й чоло розіб`є.
показати весь коментар
18.04.2022 15:35 Відповісти
Бараболю 1-го травня треба не садити а вже їсти.
показати весь коментар
18.04.2022 15:47 Відповісти
Зовсім не дивує, що для зебобиків вихідний = ужраться в хлам. І ще погигикать під свєжєнькій квартал, да?
А то шо людям треба город садить, то пофігу. Неробам-алкашам, яким главне упиться та погигикать папріколу, звідки про то знать, як воно на городі пашеться.
показати весь коментар
18.04.2022 15:36 Відповісти
А тупеньким закон про воєний стан прочитати ..в пад ...!?
показати весь коментар
18.04.2022 15:39 Відповісти
а шо там по закону, картошка и рассада огурцов сама посадится?
показати весь коментар
18.04.2022 15:43 Відповісти
Для себе часу не вистача ? .Чи барижити на продаж ?
показати весь коментар
18.04.2022 15:54 Відповісти
Ну, судячи з активності, в тебе особисто вистачає часу строчити коменти на цензорі кіло метрами без сну і вихідних ))) Нормально хоч замовники платять? Бо строчиш багато, а сенс - не витримує найменшої критики )))
показати весь коментар
18.04.2022 15:59 Відповісти
Тю, диви яке дурбецало. На продаж - це ж як раз для таких як ти.
Будеш мівіну жерти весь рік? А мівіну не можна, між іншим, бо то нестлє.
Чи думаєш, за подолякові грошенятка купиш картоплю з єгипета?
показати весь коментар
18.04.2022 16:15 Відповісти
Цукерки...цукерками.
Тупізна ..бараболю я беру в селі у родичів,(, які і корівку і свиню тримають , а не " шашликі смажать " на дачах.
К
показати весь коментар
18.04.2022 17:30 Відповісти
прикинь, не вистача.
показати весь коментар
18.04.2022 16:25 Відповісти
"Розумненький" - безліч людей зараз і так без роботи, то давайте ще без їжі лишимось, так? Щодо підприємств стратегічного значення чи забезпечуючих життєдіяльність, то в них і без цього ідіотизму власний, переважно позмінний і безперервний, режим роботи. Продуктові супермаркети також працюють без вихідних. Щодо військових - взагалі мовчу. То навіщо ця дебільна постанова? Для чого і на що вона впливає? Щоб ти штани міг купити, ідіоте, в святковий день чи телефон засклити?.. Навчись мізками користуватись, якщо вони є.
показати весь коментар
18.04.2022 15:56 Відповісти
дурачьок?
показати весь коментар
18.04.2022 16:32 Відповісти
Хреново. После изменений в трудовом законодательстве люди ходят на работу и работают, при этом никаких гарантий оплаты не имеют. Так бы хоть огородами себя подстраховали..
показати весь коментар
18.04.2022 15:44 Відповісти
"ЗЕлені" депутати у ВРУ, ще до війни зареєстрували відповідний законопроект про скасування перенесення вихідних, як це було раніше, з метою економії коштів і додаткового загноблення людей! Тепер під "шумок" протягнули, а назад вже ніколи не повернуть! 😠
показати весь коментар
18.04.2022 15:56 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 16:01 Відповісти
Русня планує обстрілювати православні храми у ніч на Великодень. Там, де зможуть. А вона є у Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Про це вже написали РІА "Новості". Вони "попередили", що ми разом із НАТО обстрілюватимемо свої ж храми. Скріпні мразі. Старі технології. Нам же відомо, що саме руска курва любить Гляйвіц; а потім буде брехати, мовляв, це Україна сама себе обстрілює. Тварюки. Готуємось до провокацій. (https://t.me/BerezaJuice/13618 Тарас Березовець , дивись скрін)

Коли рашисти публікують такі повідомлення, це завжди свідчить, що вони самі збираються скоїти подібний злочин. Спадкоємці гітлера досі не придумали нічого новішого, ніж копіювати Гляйвіцький прецедент.
Тому в цих областях слід бути на Великдень особливо обережними. Бо в рашистської наволочі нема нічого святого. (https://t.me/Chornovil_official/5106 Тарас Чорновіл , дивись скрін)
показати весь коментар
18.04.2022 16:06 Відповісти
Коли постиш, навіть щось цінне, не посилайся на тараса тридвараса,або взагалі не пость нічого від цього запроданця, батько його в труні перевертається.
показати весь коментар
18.04.2022 16:35 Відповісти
сама інфа скоріше за все правдива. Ось ще вчора дружина сказала, що прийде на вулицю священник і на місці посвятить. аби біля храму купа народу не зібралася. Певно очікують рашинської гидоти.
показати весь коментар
18.04.2022 17:54 Відповісти
В перелічених регіонах храми переважно РПЦшні - то своїх же потенційних прибічників і накриють.
показати весь коментар
19.04.2022 13:40 Відповісти
Правильно сделали,но не до конца. На Пасху нужно вообще все церкви и кладбища закрыть, чтоб люди оставались дома! паРаша точно будет устраивать кровавые провокации,это нельзя допустить! Вплоть до введения комендантского часа по всей стране!
На Пасху не садят ничего - работать в этот день грех,так что огороды тут ни при чем.
9-е мая нужно вообще проклясть и забыть навеки! Есть 8-е мая день скорби который отмечает весь мир,вот тогда и сделать выходной,опять-таки без всяких празднований и массовых сборищ.
показати весь коментар
18.04.2022 16:17 Відповісти
Як вихідні забрати то воєнний стан )) а мародерів і відвертих бандитів- чиновників ростріляти що гуманітарку фурами розкрадають і продають так зась )) Попрацюйте годин так 9 на заводі а потім ще додайте годину на дорогу і топайте на поля саджати ! ну якщо в темноті побачите )) або ще краще зранку!! земелька якраз така прогріта що аж біла від морозу
показати весь коментар
18.04.2022 16:20 Відповісти
Інколи так дивишся, от цікаво, як так виходить, що вибрані мудрим нарідом слуги наріда в першу чергу сам нарід і починають поїдать?
От хоч би раз зробили щось насправді корисне. Наприклад - розстріляли б нарешті ******* опзжшників, бо у нас же воєнний стан і давно пора зрадників посадить на палю!
Нє, то не файно. А давайте краще заберем у людей вихідні. Це ж дуже, *****, корисно, аж ******* як корисно для фронту, якщо людей погонять сидіти на сраці зайвий день у офісі сапьора ганять і ютубчик зирить. І не треба даже і починать про оборонні підприємства нести херню, бо на оборонних підприємствах з перших днів війни 24/7, вахти, чергування і 6/7 робочий тиждень. Оця херня стосуватиметься як раз всіх тих, хто ніякого відношення до стратегічних підприємств не має. Не кажучи вже про непотрібну небезпеку, зайву затримку в логістиці, моральний занепад людей, психічний стан...
показати весь коментар
18.04.2022 16:40 Відповісти
сверхприбыли олигархам по 60 часов раб недели кто будет работать?
Неужели думали, что все предприятия для фронта работают?
показати весь коментар
18.04.2022 16:42 Відповісти
То ви у зебілів запитайте, що такі мудрі закони пишуть. Перо макають в нічний горщик і виписують.
показати весь коментар
18.04.2022 16:50 Відповісти
А бізнесмани між іншим ще з минулого місяця розказують, що зарплатні нема чим платить. Про премії взагалі сказали навіть і не починать розмови. І при цьому вони не платять жодних податків державі, а відгрузки товара йдуть на довоєнному рівні... мабудь що правду говорять, що на війні наживаться - це якраз сама тема.
показати весь коментар
18.04.2022 16:52 Відповісти
В Конституції написано про рівність усіх релігій. Чому ортодокси мають привілеї?
показати весь коментар
18.04.2022 17:15 Відповісти
в конституції ще написано про єдине громадянство. ортодокси? чиїх будеш?
показати весь коментар
18.04.2022 18:00 Відповісти
Ти більше однієї сторінки не здатен прочитати?
показати весь коментар
18.04.2022 18:56 Відповісти
А воєнний стан до якого числа?
показати весь коментар
18.04.2022 18:31 Відповісти
 
 