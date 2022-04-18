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отмена (160) Пасха (353) выходной (126)

В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

пасха,великдень,паска

В Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники. По закону следующий рабочий день после праздничного, если он выпал на субботу или воскресенье, автоматически становится выходным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В Украине отменили дополнительный выходной день во второй день Пасхи – в понедельник, 25 апреля.

Также не будет дополнительного выходного дня в понедельник, 2 мая. И выходной день на 9 мая, который в этом году выпадает на понедельник.

Читайте: Россия обещает провокации с многочисленными жертвами в пасхальную ночь в церквях юга и востока Украины

Весной 2022 года должны стать выходными днями три понедельника: 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Все эти дни будут рабочими.

Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения.

Смотрите: Джонсон в пасхальном приветствии заговорил по-украински: "Будьте сильны и имейте в сердце отвагу". ВИДЕО

Поэтому 25 апреля, 2 и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в которые будет оплачиваться в обычном порядке.
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Топ комментарии
+33
подякуй, шо взагалі є вихідні. Багато підприємств зараз аврально на оборонку працюють. Не час жарити шашлички і горілку в лісі пити. Досить тобі вихідних.
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18.04.2022 15:24
+15
І правильно. Не час жарити шашлички.
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18.04.2022 15:23
+15
На Великдень шашлики не смажать, а, як правило, на цвинтарях за померлих відправляють. Ну городи людям варто б було дати можливість посадити. Зараз то навіть дуже актуально, так що зовсім немудре то рішення, не варто то було робити. Тут більше на чергову диверсію від зелених то ******.
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18.04.2022 15:29
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Толку з того мало.
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18.04.2022 15:22 Ответить
подякуй, шо взагалі є вихідні. Багато підприємств зараз аврально на оборонку працюють. Не час жарити шашлички і горілку в лісі пити. Досить тобі вихідних.
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18.04.2022 15:24 Ответить
В нас щось простоюють підприємства.
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18.04.2022 15:27 Ответить
так де-які країни ще заздалегідь планували на майські свята шашлики жарити, очевидно з українців (денацифікацію святкувати). І якби не вправні дії ВСУ, то так би воно й було.
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18.04.2022 16:47 Ответить
Ну посмотришь где говнокомандующий работать будет. И за выполнение гособоронзаказа почитай, как его на три года хотят растянуть.
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18.04.2022 15:37 Ответить
А может ты пойдешь за своим кораблем?
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18.04.2022 16:15 Ответить
Орк лаптеногий, иди вслед за кораблем Поводная Москва! ))))
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18.04.2022 16:20 Ответить
А Зе ж казав готувати шашлики.
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18.04.2022 15:43 Ответить
З кацапів
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18.04.2022 15:56 Ответить
І правильно. Не час жарити шашлички.
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18.04.2022 15:23 Ответить
Шашлык из руцкого солдата всегда вовремя!
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18.04.2022 15:27 Ответить
На Великдень шашлики не смажать, а, як правило, на цвинтарях за померлих відправляють. Ну городи людям варто б було дати можливість посадити. Зараз то навіть дуже актуально, так що зовсім немудре то рішення, не варто то було робити. Тут більше на чергову диверсію від зелених то ******.
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18.04.2022 15:29 Ответить
Опять зрада. Идиот, огороды и без выходных посадят.
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18.04.2022 15:32 Ответить
А воно закон про воєний стан читало !?
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18.04.2022 15:36 Ответить
Придурку, а у воєнному стані ти зовсім жерти не хочеш? Дітей не годуєш? Сьогодні в забезпеченні продовольством головна надія якраз на ті городи. Чи ти, ідіоте, новин не читаєш, в ситуації зовсім не орієнтуєшся? будеш мати херсонські помідори, чернігівську картопельку і городину? Впевнений, ідіоте?
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18.04.2022 15:42 Ответить
Ушлепок. Что даст пару выходных в мае для продовольственной безопасности страны? Кто мешает после работы, после 18 часов, начать садить огороды? Ты реально идиот?
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18.04.2022 15:49 Ответить
Ти реально ідіот, тут без сумнівів... На пару з Дмитриком. Хоча, він повний, і також без сумнівів, там реально повна клініка.
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18.04.2022 16:36 Ответить
Ці ледарі, дармоїди та невігласи вважають, що Європа і Америка зобов'язані забезпечувати іх гуманітаркою та їдлом.
Ну чим не логіка русні!?
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18.04.2022 18:49 Ответить
Тупізна ..там чітко написано вихідні зі святкових не переносяться..
Отож ..якого хе..сидиш за композицією...За лопату інакше город.

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18.04.2022 15:49 Ответить
Точно? Самі посадться, ідоте? Блін, де ж вас стільки ідіотів на нашу голову. Придурку, щоб земля вродила її треба вчасно обробити і вчасно посадити. Жерти, що потім думаєш. Знову істерику будеш закочувати - Захід дай?
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18.04.2022 15:38 Ответить
Мля, уже почти все огороды посажены. Идиот
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18.04.2022 15:50 Ответить
Що посаджено? рання картопля, часник..., все ще попереду.
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18.04.2022 16:10 Ответить
дядя не путай теплое с мягким зерновые посеяны и то не все, огороды только культивировать начали,сразу видно человека, который думает что макароны на дереве растут.
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18.04.2022 16:24 Ответить
Кидай інтернет язиком шльопвти - біжи город садити. Більше того: в тебе є два вихідних. Звикли булки розслабляти
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18.04.2022 16:11 Ответить
Зараз той самий випадок, коли померлі дуже добре і без нашої допомоги там ще полежать. Тут є чим заради живих зараз займатися. А город посадити, кому треба, час знайде.
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18.04.2022 15:35 Ответить
На Великдень до цвинтаря не ходять, дорогенький
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18.04.2022 15:37 Ответить
Як де. В нас саме на Великдень або на другий день. То не свято для того, щоб пити і жерти, тут дещо інший зміст.
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18.04.2022 15:43 Ответить
через тиждень. По канону у вівторок. Певно католики якраз підуть поминати на другий день православного Великодня.
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18.04.2022 17:45 Ответить
На Великдень ніхто на цвинтарях за упокій не править. Знавець ти наш.
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18.04.2022 16:23 Ответить
На Великдень могли би і лишити. Нехристі блін.
А на 1 і 2 травня взагалі робочі дні поставити.
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18.04.2022 15:23 Ответить
Перше - неділя
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18.04.2022 15:26 Ответить
Хіба під час ійни десятки підприємств мають розкіш простоювати три дні поспіль? Чи твій шеф на фірмі має розкіш оплачувати всім ще один вихідний для опохмєлу під час війни? Подякуй, шо взагалі маєш два дні вихідних
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18.04.2022 15:26 Ответить
Дурне якесь... хто тобі сказав, що на Пасху треба впиватись ?
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18.04.2022 15:28 Ответить
Дядьку перш ніж щось в тирнеті калакати , хочаб матчастину вивчили,

Нормальная продолжительность рабочей недели во время военного положения устанавливается на уровне 60 часов (при сокращенном рабочем времени - 50 часов). При этом время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется исключительно работодателем

https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/210189********-polozhenie-i-trudovye-otnosheniya-novoe-zakonodatelnoe-regulirovanie#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5,%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.
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18.04.2022 16:29 Ответить
Великдень ніхто не відміняв
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18.04.2022 15:32 Ответить
Кому як. Чого сидіти на роботі без роботи ?
Підприємства нехай працюють, а люди мають подвійну чи потрійну оплату.
Нє, все навпаки у цій державі.
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18.04.2022 15:35 Ответить
В нас світська країна, тому свої "христі" і "нехристі" тримайте при собі, якщо розуму вистачає. Я також не шаную те принесе на крові абсолютно чуже божество - і що?
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18.04.2022 15:50 Ответить
А ви хрещений ?
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18.04.2022 16:06 Ответить
чи хрещений би таку дурню писав би? атеїст, сатаніст, народновір - на вибір
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18.04.2022 17:47 Ответить
Може і хрещений. Це я до того, що переважна більшість хрещені
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18.04.2022 19:01 Ответить
Італія, Польща, Франція, Нідерланди - святкують Пасху. А в росії - такіж скоти , як і ти, ублюдошний - або атеїсти або рпц сектанти
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18.04.2022 16:13 Ответить
Понеділок після Великодня не так давно став вихідним. Років 20, назад, не більше
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18.04.2022 16:18 Ответить
Супер!
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18.04.2022 15:23 Ответить
нарешті скасували...мабуть такої брєдятіни ніде більше немає
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18.04.2022 15:24 Ответить
Погугли кількість вихідних на рік по країнам Європи і більше такого не кизди.
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18.04.2022 16:07 Ответить
1, 9 травня повинні бути робочими.
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18.04.2022 15:30 Ответить
1-е не имеет к моржовии никакого отношения. Должен быть выходной!
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18.04.2022 16:04 Ответить
Де ще у світі 1 травня - вихідний?
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18.04.2022 16:53 Ответить
На счет 1 мая это вы погорячились! Никто его не отмечает как формальный совковый праздник "трудящихся", по факту в этот НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ люди не предаются праздной лености, а активно проводят его на садово-огородных и приусадебных участках, дачах и полях (некоторые отдыхают на природе с семьей и друзьями), по факту он превратился в ДЕНЬ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ, не нужно делать его рабочим днем, можно поменять название, чтоб он соответствовал своему истинному содержанию!
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18.04.2022 17:03 Ответить
а коли бараболю садити?
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18.04.2022 15:31 Ответить
Бараболю, майже всі вже посадили.
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18.04.2022 15:33 Ответить
У заморозки?
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18.04.2022 15:44 Ответить
Так. Яким чином загрожує картоплі тимчасові заморозки? А ну агроном, розповідай)
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18.04.2022 16:08 Ответить
Посадили ранню, 40-денну, основна масса буде висаджена в травні.
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18.04.2022 16:13 Ответить
Садять після 7 травня ( Юріїв день)
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18.04.2022 16:22 Ответить
Ти точно город бачив?
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18.04.2022 16:08 Ответить
А для чого? Зеля закотить чергову істерику - захід, дай! І все тут... Ідіотизм зелених вже просто зашкалює. Тут би навпаки дати людям можливість хоч якось себе забезпечити, але ж ні, скажи дурному молитись то воно й чоло розіб`є.
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18.04.2022 15:35 Ответить
Бараболю 1-го травня треба не садити а вже їсти.
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18.04.2022 15:47 Ответить
Зовсім не дивує, що для зебобиків вихідний = ужраться в хлам. І ще погигикать під свєжєнькій квартал, да?
А то шо людям треба город садить, то пофігу. Неробам-алкашам, яким главне упиться та погигикать папріколу, звідки про то знать, як воно на городі пашеться.
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18.04.2022 15:36 Ответить
А тупеньким закон про воєний стан прочитати ..в пад ...!?
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18.04.2022 15:39 Ответить
а шо там по закону, картошка и рассада огурцов сама посадится?
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18.04.2022 15:43 Ответить
Для себе часу не вистача ? .Чи барижити на продаж ?
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18.04.2022 15:54 Ответить
Ну, судячи з активності, в тебе особисто вистачає часу строчити коменти на цензорі кіло метрами без сну і вихідних ))) Нормально хоч замовники платять? Бо строчиш багато, а сенс - не витримує найменшої критики )))
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18.04.2022 15:59 Ответить
Тю, диви яке дурбецало. На продаж - це ж як раз для таких як ти.
Будеш мівіну жерти весь рік? А мівіну не можна, між іншим, бо то нестлє.
Чи думаєш, за подолякові грошенятка купиш картоплю з єгипета?
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18.04.2022 16:15 Ответить
Цукерки...цукерками.
Тупізна ..бараболю я беру в селі у родичів,(, які і корівку і свиню тримають , а не " шашликі смажать " на дачах.
К
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18.04.2022 17:30 Ответить
прикинь, не вистача.
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18.04.2022 16:25 Ответить
"Розумненький" - безліч людей зараз і так без роботи, то давайте ще без їжі лишимось, так? Щодо підприємств стратегічного значення чи забезпечуючих життєдіяльність, то в них і без цього ідіотизму власний, переважно позмінний і безперервний, режим роботи. Продуктові супермаркети також працюють без вихідних. Щодо військових - взагалі мовчу. То навіщо ця дебільна постанова? Для чого і на що вона впливає? Щоб ти штани міг купити, ідіоте, в святковий день чи телефон засклити?.. Навчись мізками користуватись, якщо вони є.
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18.04.2022 15:56 Ответить
дурачьок?
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18.04.2022 16:32 Ответить
Хреново. После изменений в трудовом законодательстве люди ходят на работу и работают, при этом никаких гарантий оплаты не имеют. Так бы хоть огородами себя подстраховали..
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18.04.2022 15:44 Ответить
"ЗЕлені" депутати у ВРУ, ще до війни зареєстрували відповідний законопроект про скасування перенесення вихідних, як це було раніше, з метою економії коштів і додаткового загноблення людей! Тепер під "шумок" протягнули, а назад вже ніколи не повернуть! 😠
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18.04.2022 15:56 Ответить
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18.04.2022 16:01 Ответить
Русня планує обстрілювати православні храми у ніч на Великодень. Там, де зможуть. А вона є у Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Про це вже написали РІА "Новості". Вони "попередили", що ми разом із НАТО обстрілюватимемо свої ж храми. Скріпні мразі. Старі технології. Нам же відомо, що саме руска курва любить Гляйвіц; а потім буде брехати, мовляв, це Україна сама себе обстрілює. Тварюки. Готуємось до провокацій. (https://t.me/BerezaJuice/13618 Тарас Березовець , дивись скрін)

Коли рашисти публікують такі повідомлення, це завжди свідчить, що вони самі збираються скоїти подібний злочин. Спадкоємці гітлера досі не придумали нічого новішого, ніж копіювати Гляйвіцький прецедент.
Тому в цих областях слід бути на Великдень особливо обережними. Бо в рашистської наволочі нема нічого святого. (https://t.me/Chornovil_official/5106 Тарас Чорновіл , дивись скрін)
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18.04.2022 16:06 Ответить
Коли постиш, навіть щось цінне, не посилайся на тараса тридвараса,або взагалі не пость нічого від цього запроданця, батько його в труні перевертається.
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18.04.2022 16:35 Ответить
сама інфа скоріше за все правдива. Ось ще вчора дружина сказала, що прийде на вулицю священник і на місці посвятить. аби біля храму купа народу не зібралася. Певно очікують рашинської гидоти.
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18.04.2022 17:54 Ответить
В перелічених регіонах храми переважно РПЦшні - то своїх же потенційних прибічників і накриють.
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19.04.2022 13:40 Ответить
Правильно сделали,но не до конца. На Пасху нужно вообще все церкви и кладбища закрыть, чтоб люди оставались дома! паРаша точно будет устраивать кровавые провокации,это нельзя допустить! Вплоть до введения комендантского часа по всей стране!
На Пасху не садят ничего - работать в этот день грех,так что огороды тут ни при чем.
9-е мая нужно вообще проклясть и забыть навеки! Есть 8-е мая день скорби который отмечает весь мир,вот тогда и сделать выходной,опять-таки без всяких празднований и массовых сборищ.
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18.04.2022 16:17 Ответить
Як вихідні забрати то воєнний стан )) а мародерів і відвертих бандитів- чиновників ростріляти що гуманітарку фурами розкрадають і продають так зась )) Попрацюйте годин так 9 на заводі а потім ще додайте годину на дорогу і топайте на поля саджати ! ну якщо в темноті побачите )) або ще краще зранку!! земелька якраз така прогріта що аж біла від морозу
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18.04.2022 16:20 Ответить
Інколи так дивишся, от цікаво, як так виходить, що вибрані мудрим нарідом слуги наріда в першу чергу сам нарід і починають поїдать?
От хоч би раз зробили щось насправді корисне. Наприклад - розстріляли б нарешті ******* опзжшників, бо у нас же воєнний стан і давно пора зрадників посадить на палю!
Нє, то не файно. А давайте краще заберем у людей вихідні. Це ж дуже, *****, корисно, аж ******* як корисно для фронту, якщо людей погонять сидіти на сраці зайвий день у офісі сапьора ганять і ютубчик зирить. І не треба даже і починать про оборонні підприємства нести херню, бо на оборонних підприємствах з перших днів війни 24/7, вахти, чергування і 6/7 робочий тиждень. Оця херня стосуватиметься як раз всіх тих, хто ніякого відношення до стратегічних підприємств не має. Не кажучи вже про непотрібну небезпеку, зайву затримку в логістиці, моральний занепад людей, психічний стан...
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18.04.2022 16:40 Ответить
сверхприбыли олигархам по 60 часов раб недели кто будет работать?
Неужели думали, что все предприятия для фронта работают?
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18.04.2022 16:42 Ответить
То ви у зебілів запитайте, що такі мудрі закони пишуть. Перо макають в нічний горщик і виписують.
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18.04.2022 16:50 Ответить
А бізнесмани між іншим ще з минулого місяця розказують, що зарплатні нема чим платить. Про премії взагалі сказали навіть і не починать розмови. І при цьому вони не платять жодних податків державі, а відгрузки товара йдуть на довоєнному рівні... мабудь що правду говорять, що на війні наживаться - це якраз сама тема.
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18.04.2022 16:52 Ответить
В Конституції написано про рівність усіх релігій. Чому ортодокси мають привілеї?
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18.04.2022 17:15 Ответить
в конституції ще написано про єдине громадянство. ортодокси? чиїх будеш?
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18.04.2022 18:00 Ответить
Ти більше однієї сторінки не здатен прочитати?
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18.04.2022 18:56 Ответить
А воєнний стан до якого числа?
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18.04.2022 18:31 Ответить
 
 