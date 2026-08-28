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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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СБУ и ОГП объявили подозрение двум командирам РФ за обстрел Приднепровской ТЭС

Обстрел Приднепровской ТЭС: СБУ назвала командиров РФ

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу против двух российских командиров, которых подозревают в причастности к ракетному удару по Приднепровской ТЭС в октябре 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Им заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления.

ТЭС атаковали двумя ракетами "Калибр"

По данным следствия, российские военные целенаправленно атаковали Приднепровскую теплоэлектростанцию двумя крылатыми ракетами типа "Калибр".

Ракеты, как установили правоохранители, были запущены с российского фрегата "Адмирал Макаров", находившегося в акватории Черного моря.

Удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры Украины.

Кто командовал атакой

Следствие установило двух российских военнослужащих, которых считают причастными к организации и командованию атакой:

  • Олег Князев, капитан 1-го ранга, бывший начальник штаба — первый заместитель командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ;
  • Сергей Романенко, капитан 2-го ранга, бывший командир фрегата "Адмирал Макаров" 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

Российским командирам грозит ответственность за военное преступление

Следователи Главного следственного управления СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к ответственности.

Расследование проводили следователи СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Автор: 

армия РФ (24061) СБУ (21402) подозрение (794) Офис Генпрокурора (3352)
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