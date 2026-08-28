СБУ и ОГП объявили подозрение двум командирам РФ за обстрел Приднепровской ТЭС
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу против двух российских командиров, которых подозревают в причастности к ракетному удару по Приднепровской ТЭС в октябре 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Им заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления.
ТЭС атаковали двумя ракетами "Калибр"
По данным следствия, российские военные целенаправленно атаковали Приднепровскую теплоэлектростанцию двумя крылатыми ракетами типа "Калибр".
Ракеты, как установили правоохранители, были запущены с российского фрегата "Адмирал Макаров", находившегося в акватории Черного моря.
Удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры Украины.
Кто командовал атакой
Следствие установило двух российских военнослужащих, которых считают причастными к организации и командованию атакой:
- Олег Князев, капитан 1-го ранга, бывший начальник штаба — первый заместитель командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ;
- Сергей Романенко, капитан 2-го ранга, бывший командир фрегата "Адмирал Макаров" 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.
Российским командирам грозит ответственность за военное преступление
Следователи Главного следственного управления СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.
В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к ответственности.
Расследование проводили следователи СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль