СБУ и ОГП объявили подозрение двум командирам РФ за обстрел Приднепровской ТЭС

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу против двух российских командиров, которых подозревают в причастности к ракетному удару по Приднепровской ТЭС в октябре 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Им заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления.

ТЭС атаковали двумя ракетами "Калибр"

По данным следствия, российские военные целенаправленно атаковали Приднепровскую теплоэлектростанцию двумя крылатыми ракетами типа "Калибр".

Ракеты, как установили правоохранители, были запущены с российского фрегата "Адмирал Макаров", находившегося в акватории Черного моря.

Удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры Украины.

Кто командовал атакой

Следствие установило двух российских военнослужащих, которых считают причастными к организации и командованию атакой:

Олег Князев, капитан 1-го ранга, бывший начальник штаба — первый заместитель командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ;

Сергей Романенко, капитан 2-го ранга, бывший командир фрегата "Адмирал Макаров" 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

Российским командирам грозит ответственность за военное преступление

Следователи Главного следственного управления СБУ заочно сообщили фигурантам о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению подозреваемых к ответственности.

Расследование проводили следователи СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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