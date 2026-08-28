СБУ та ОГП оголосили підозру двом командирам РФ за обстріл Придніпровської ТЕС

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу проти двох російських командирів, яких підозрюють у причетності до ракетного удару по Придніпровській ТЕС у жовтні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Їм заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину.

ТЕС атакували двома ракетами "Калібр"

За даними слідства, російські військові цілеспрямовано атакували Придніпровську теплоелектростанцію двома крилатими ракетами типу "Калібр".

Ракети, як встановили правоохоронці, запустили з російського фрегата "Адмирал Макаров", який перебував в акваторії Чорного моря.

Удар був спрямований по об’єкту критичної інфраструктури України.

Хто командував атакою

Слідство встановило двох російських військовослужбовців, яких вважають причетними до організації та командування атакою:

Олег Князєв, капітан 1 рангу, колишній начальник штабу - перший заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ;

Сергій Романенко, капітан 2 рангу, колишній командир фрегата "Адмирал Макаров" 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Російським командирам загрожує відповідальність за воєнний злочин

Слідчі Головного слідчого управління СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності.

Розслідування проводили слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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