СБУ та ОГП оголосили підозру двом командирам РФ за обстріл Придніпровської ТЕС
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу проти двох російських командирів, яких підозрюють у причетності до ракетного удару по Придніпровській ТЕС у жовтні 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Їм заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину.
ТЕС атакували двома ракетами "Калібр"
За даними слідства, російські військові цілеспрямовано атакували Придніпровську теплоелектростанцію двома крилатими ракетами типу "Калібр".
Ракети, як встановили правоохоронці, запустили з російського фрегата "Адмирал Макаров", який перебував в акваторії Чорного моря.
Удар був спрямований по об’єкту критичної інфраструктури України.
Хто командував атакою
Слідство встановило двох російських військовослужбовців, яких вважають причетними до організації та командування атакою:
- Олег Князєв, капітан 1 рангу, колишній начальник штабу - перший заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ;
- Сергій Романенко, капітан 2 рангу, колишній командир фрегата "Адмирал Макаров" 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.
Російським командирам загрожує відповідальність за воєнний злочин
Слідчі Головного слідчого управління СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності.
Розслідування проводили слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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