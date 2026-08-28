Никаких линеек 1 сентября: омбудсмен по вопросам образования призвала не собирать детей под угрозой российских ударов

Школьные линейки и другие массовые торжества 1 сентября могут представлять дополнительную опасность для детей из-за угрозы российских ударов. Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик призвала руководителей учебных заведений отказаться от традиционных массовых собраний в начале учебного года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Надежда Лещик написала в Facebook.

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Большое скопление детей — дополнительный риск

Омбудсмен подчеркнула, что в нынешней ситуации с безопасностью массовые мероприятия в школах представляют опасность не только 1 сентября, но и на протяжении всего образовательного процесса.

"Массовые скопления людей создают дополнительные риски, ведь в случае объявления сигнала "Воздушная тревога" обеспечить быструю и безопасную эвакуацию большого количества детей на открытой территории крайне сложно", – подчеркнула Лещик.

Она призвала руководителей школ отказаться от массовых торжеств и выбрать для начала учебного года форматы, которые минимизируют риски для детей, педагогов и родителей.

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Вместо торжеств — проверка укрытий

Перед началом учебного года Лещик советует школам сосредоточиться прежде всего на инструктажах по безопасности и проверке готовности укрытий. Особое внимание она призвала уделить психологической поддержке учеников.

"Безопасность ребенка — это общая ответственность. Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября запомнился ученикам и родителям безопасностью, заботой, спокойствием и уверенностью в собственной защите", — отметила омбудсмен по вопросам образования.

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