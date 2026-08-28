Жодних лінійок 1 вересня: освітня омбудсманка закликала не збирати дітей під загрозою російських ударів

Шкільні лінійки та інші масові урочистості 1 вересня можуть створити додаткову небезпеку для дітей через загрозу російських ударів. Освітня омбудсманка Надія Лещик закликала керівників закладів освіти відмовитися від традиційних масових зібрань на початку навчального року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Надія Лещик написала у Facebook.

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Велике скупчення дітей – додатковий ризик

Омбудсманка наголосила, що за нинішньої безпекової ситуації масові заходи в школах становлять небезпеку не лише 1 вересня, а й протягом усього освітнього процесу.

"Масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога" забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно", – наголосила Лещик.

Вона закликала керівників шкіл відмовитися від масових урочистостей та обрати для початку навчального року формати, які мінімізують ризики для дітей, педагогів і батьків.

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Замість урочистостей – перевірка укриттів

Перед початком навчального року Лещик радить школам зосередитися насамперед на інструктажах із безпеки та перевірці готовності укриттів. Окрему увагу вона закликала приділити психологічній підтримці учнів.

"Безпека дитини – це спільна відповідальність. Давайте зробимо так, щоб 1 вересня запам’ятався учням та батькам безпекою, турботою, спокоєм та впевненістю у власному захисті", – зазначила освітня омбудсманка.

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