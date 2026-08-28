Литва передала Украине более 28 тонн критически важного энергооборудования: его получили Киевщина и Житомирщина

Литва передала Украине новую крупную партию оборудования для восстановления и поддержания энергосистемы. Более 28 тонн техники и компонентов получили Киевская и Житомирская области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

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Трансформаторы и оборудование для защиты сетей

Общий вес двух партий помощи составляет 28,31 тонны. В их состав вошли трансформаторы, оборудование для защиты от перенапряжения, электродвигатель и другие компоненты, необходимые для работы электросетей.

В Минэнерго отметили, что полученное оборудование поможет поддерживать надежную работу энергосетей Киевской и Житомирской областей, а также ускорит ремонт и замену поврежденных компонентов.

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Помощь оказали литовские энергетические компании

Украинское Минэнерго поблагодарило Литву и компании Litgrid AB, Energijos skirstymo operatorius и Amber Grid за предоставленное оборудование.

Логистическую поддержку при его доставке в Украину обеспечил Механизм гражданской защиты ЕС.

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