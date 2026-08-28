Литва передала Украине более 28 тонн критически важного энергооборудования: его получили Киевщина и Житомирщина
Литва передала Украине новую крупную партию оборудования для восстановления и поддержания энергосистемы. Более 28 тонн техники и компонентов получили Киевская и Житомирская области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Трансформаторы и оборудование для защиты сетей
Общий вес двух партий помощи составляет 28,31 тонны. В их состав вошли трансформаторы, оборудование для защиты от перенапряжения, электродвигатель и другие компоненты, необходимые для работы электросетей.
В Минэнерго отметили, что полученное оборудование поможет поддерживать надежную работу энергосетей Киевской и Житомирской областей, а также ускорит ремонт и замену поврежденных компонентов.
Помощь оказали литовские энергетические компании
Украинское Минэнерго поблагодарило Литву и компании Litgrid AB, Energijos skirstymo operatorius и Amber Grid за предоставленное оборудование.
Логистическую поддержку при его доставке в Украину обеспечил Механизм гражданской защиты ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль