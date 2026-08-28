Литва передала Україні понад 28 тонн критичного енергообладнання: його отримали Київщина та Житомирщина

Литва передала Україні нову велику партію обладнання для відновлення та підтримки енергосистеми. Понад 28 тонн техніки та компонентів отримали Київська і Житомирська області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало Міністерство енергетики України.

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Трансформатори та обладнання для захисту мереж

Загальна вага двох партій допомоги становить 28,31 тонни. До них увійшли трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги, електродвигун та інші компоненти, необхідні для роботи електромереж.

У Міненерго зазначили, що отримане обладнання допоможе підтримувати надійну роботу енергомереж Київщини та Житомирщини, а також пришвидшить ремонт і заміну пошкоджених компонентів.

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Допомогу надали литовські енергетичні компанії

Українське Міненерго подякувало Литві та компаніям Litgrid AB, Energijos skirstymo operatorius і Amber Grid за надане обладнання.

Логістичну підтримку під час його доставки в Україну забезпечив Механізм цивільного захисту ЄС.

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