Завершен шестой цикл проекта НАТО по психологической поддержке и восстановлению боеспособности военных, - Генштаб
В ВСУ реализовали шестой цикл проекта НАТО по психологической поддержке и восстановлению боеспособности военнослужащих.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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В рамках шестого цикла проекта в течение июля-августа 2026 года состоялись 34 тренинговых семинара, в которых приняли участие более
1000 военнослужащих различных категорий.
Так, во время тренингов основное внимание уделяется укреплению психологической устойчивости, формированию навыков самопомощи и помощи сослуживцу в острых стрессовых ситуациях, а также эффективному восстановлению психологического состояния воинов после ведения боевых действий.
Формат семинаров не ограничивался лишь рамками установленной учебной программы, а также предусматривал оперативное реагирование на дополнительные целевые запросы командования воинских частей.
"Общую координацию проектной деятельности НАТО в этом направлении осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала ВС Украины, которое обобщает запросы от войск (сил) и определяет потребность в проведении практических семинаров в воинских частях (подразделениях).
Практическую реализацию проекта обеспечивает общественная организация "Лига офицеров", которая с 2014 года эффективно работает в сфере психологической поддержки военнослужащих ВС Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.
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