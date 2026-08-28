Завершен шестой цикл проекта НАТО по психологической поддержке и восстановлению боеспособности военных, - Генштаб

В ВСУ реализовали шестой цикл проекта НАТО по психологической поддержке и восстановлению боеспособности военнослужащих.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В рамках шестого цикла проекта в течение июля-августа 2026 года состоялись 34 тренинговых семинара, в которых приняли участие более

1000 военнослужащих различных категорий.

Так, во время тренингов основное внимание уделяется укреплению психологической устойчивости, формированию навыков самопомощи и помощи сослуживцу в острых стрессовых ситуациях, а также эффективному восстановлению психологического состояния воинов после ведения боевых действий.

Смотрите также: Символ свободы: Защитники 40-й бригады поздравили с Днем Государственного флага Украины. ВИДЕО

Формат семинаров не ограничивался лишь рамками установленной учебной программы, а также предусматривал оперативное реагирование на дополнительные целевые запросы командования воинских частей.

"Общую координацию проектной деятельности НАТО в этом направлении осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала ВС Украины, которое обобщает запросы от войск (сил) и определяет потребность в проведении практических семинаров в воинских частях (подразделениях).



Практическую реализацию проекта обеспечивает общественная организация "Лига офицеров", которая с 2014 года эффективно работает в сфере психологической поддержки военнослужащих ВС Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте: Силы обороны поразили РЛС "Небо-СВ", "П-18" и пункты управления БПЛА РФ, - Генштаб