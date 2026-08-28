Силы обороны поразили РЛС "Небо-СВ", "П-18" и пункты управления БПЛА РФ, - Генштаб

27 августа и в ночь на 28 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника, в частности: РЛС "Небо-СВ" и "П-18", пункты управления БПЛА и учебный центр противника в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупированный Крым

В районе Оленевки (ВОТ АР Крым) поражены радиолокационная станция "Небо-СВ", аппаратная РЛС "П-18" и мобильный комплекс средств связи противника.

Также в районе Фрунзе во временно оккупированном украинском Крыму были поражены радиорелейная станция "Николаевка".

Кроме того, в Севастополе, на ВОТ АР Крым, подтверждено поражение учебного центра подготовки противника.

Поражения на ВОТ

Поражены также пункты управления БпЛА оккупантов в районах Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области, а также скопления вооружения и военной техники противника в районе Красной Горы Донецкой области.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

По результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение 24 августа 2026 года радиолокационной станции "Каста" в Караичеве Ростовской области РФ

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — также отметили в Генштабе.

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