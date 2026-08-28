Силы обороны поразили РЛС "Небо-СВ", "П-18" и пункты управления БПЛА РФ, - Генштаб
27 августа и в ночь на 28 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника, в частности: РЛС "Небо-СВ" и "П-18", пункты управления БПЛА и учебный центр противника в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Оккупированный Крым
В районе Оленевки (ВОТ АР Крым) поражены радиолокационная станция "Небо-СВ", аппаратная РЛС "П-18" и мобильный комплекс средств связи противника.
Также в районе Фрунзе во временно оккупированном украинском Крыму были поражены радиорелейная станция "Николаевка".
Кроме того, в Севастополе, на ВОТ АР Крым, подтверждено поражение учебного центра подготовки противника.
Поражения на ВОТ
Поражены также пункты управления БпЛА оккупантов в районах Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области, а также скопления вооружения и военной техники противника в районе Красной Горы Донецкой области.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
По результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение 24 августа 2026 года радиолокационной станции "Каста" в Караичеве Ростовской области РФ
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — также отметили в Генштабе.
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