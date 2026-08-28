Сили оборони уразили РЛС "Небо-СВ", "П-18" та пункти управління БпЛА РФ, - Генштаб
27 серпня та в ніч на 28 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника, зокрема: РЛС "Небо-СВ" і "П-18", пункти управління БпЛА та навчальний центр противника в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупований Крим
у районі Оленівки (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ", апаратну РЛС "П-18" та мобільний комплекс засобів зв’язку противника.
Також, у районі Фрунзе в тимчасово окупованому українському Криму, уражено радіорелейну станцію "Ніколаєвка".
Крім того, у Севастополі, на ТОТ АР Крим, підтверджено ураження навчального центру підготовки противника.
Ураження на ТОТ
Уражено і пункти управління БпЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки противника у районі Красної Гори Донецької області.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
2За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 24 серпня 2026 року радіолокаційної станції "Каста" у Караїчеві Ростовської області РФ
Робота по ключових військових цілях противника триває", - також зазначили у Генштабі.
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