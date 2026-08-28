Завершено шостий цикл проєкту НАТО з психологічної підтримки та відновлення боєздатності військових, - Генштаб
У ЗСУ реалізували шостий цикл проєкту НАТО з психологічної підтримки та відновлення боєздатності військовослужбовців.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
В рамках шостого циклу проєкту протягом липня-серпня 2026 року відбулися 34 тренінгові семінари, якими охоплено понад
1000 військовослужбовців різних категорій.
Так, під час тренінгів основна увага приділяється зміцненню психологічної стійкості, формуванню навичок самодопомоги та допомоги побратиму в гострих стресових ситуаціях, а також ефективному відновленню психологічного стану воїнів після ведення бойових дій.
Формат семінарів не обмежувався лише рамками встановленої навчальної програми, а й передбачав оперативне реагування на додаткові цільові запити командування військових частин.
"Загальну координацію проєктної діяльності НАТО за цим напрямом здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗС України, яке узагальнює запити з військ (сил) та визначає потребу в проведенні практичних семінарів у військових частинах (підрозділах).
Практичну реалізацію проєкту забезпечує громадська організація "Ліга офіцерів", яка з 2014 року ефективно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців ЗС України", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль