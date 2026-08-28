Россияне атаковали АЗС в Харькове: один человек погиб, еще пятеро — ранены

Сегодня, 28 августа, российские войска нанесли удар по АЗС в Слободском районе Харькова, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удар по Слободскому району города с помощью боевого дрона.

"Попадание пришлось на автозаправочную станцию — на месте пожар. Вследствие удара по АЗС в Слободском районе есть пострадавшие", — отметил Терехов.

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Позже Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, вследствие вражеской атаки по Слободскому району погиб человек.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших вследствие вражеской атаки возросло до 5 человек.

Отмечается, что медики оказывают всю необходимую помощь.

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