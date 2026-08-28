Росіяни атакували АЗС у Харкові: одна людина загинула, ще п’ятеро - поранені
Сьогодні, 28 серпня, російські війська завдали удару по АЗС у Слобідському районі Харкова, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни вдарили по Слобідському району міста бойовим дроном.
"Влучання сталося в автозаправку - на місці пожежа. Внаслідок удару по АЗС у Слобідському районі є постраждалі", - зазначив Терехов.
Пізніше Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Слобідському району загинула людина.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до 5 людей.
Зазначається, що медики надають усю необхідну допомогу.
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