Росіяни атакували АЗС у Харкові: одна людина загинула, ще п’ятеро - поранені

Сьогодні, 28 серпня, російські війська завдали удару по АЗС у Слобідському районі Харкова, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, росіяни вдарили по Слобідському району міста бойовим дроном.

"Влучання сталося в автозаправку - на місці пожежа. Внаслідок удару по АЗС у Слобідському районі є постраждалі", - зазначив Терехов.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Слобідському району загинула людина.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до 5 людей.

Зазначається, що медики надають усю необхідну допомогу.

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