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Буданов объяснил, почему после назначения не уволил из ОП людей Ермака: Я сторонник институциональных подходов

Буданов, Верещук

Глава Офиса президента Кирилл Буданов объяснил, почему после назначения не стал увольнять заместителей своего предшественника Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Наталье Мочейчук, отвечая на вопрос: "Почему, заняв должность после Андрея Ермака, Буданов не сменил заместителей и вообще ничего не изменил?"

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Объяснение Буданова 

"Я изменил все, но я не сменил людей… Во-первых, я сторонник институциональных подходов. Институциональные подходы — это институциональная стабильность. Институциональную стабильность невозможно обеспечить, если ты пришел, всех "на три буквы послал", уволил, привел других… Так можно поступать, но это сопряжено с определенными проблемами. Проблема номер один — время. Потому что потребуется как минимум полгода, и за эти полгода будет совершено много ошибок… Я не имею права экспериментировать, … всех уволить, разрушить всю институциональную память, остановить все процессы, ну и ждать, пока люди "разберутся на местах"… Я пошел по классическому институциональному пути: то есть тем, что есть, – управлять этим, постепенно вносить изменения", – сказал руководитель ОП.

В то же время Буданов отметил, что на среднем уровне за это время в ОП появилось достаточно много новых людей, в частности военных.

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Автор: 

Буданов Кирилл (638) Ермак Андрей (1728) Офис Президента (1952)
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Топ комментарии
+18
Інституційна сталість відмивання кешу мішками.
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28.08.2026 18:57 Ответить
+12
Спалився чувак... Яке незграбне самогубство...
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28.08.2026 18:59 Ответить
+10
Будангу дерьмак самого призначив, як ця картонна дурілка може щось вирішувати? Воно просто балаганний "пєтрушка" накшталт люсі арестовича, кава в ялті *****...Напилися?
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28.08.2026 19:07 Ответить

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