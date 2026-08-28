Буданов объяснил, почему после назначения не уволил из ОП людей Ермака: Я сторонник институциональных подходов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов объяснил, почему после назначения не стал увольнять заместителей своего предшественника Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Наталье Мочейчук, отвечая на вопрос: "Почему, заняв должность после Андрея Ермака, Буданов не сменил заместителей и вообще ничего не изменил?"

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Объяснение Буданова

"Я изменил все, но я не сменил людей… Во-первых, я сторонник институциональных подходов. Институциональные подходы — это институциональная стабильность. Институциональную стабильность невозможно обеспечить, если ты пришел, всех "на три буквы послал", уволил, привел других… Так можно поступать, но это сопряжено с определенными проблемами. Проблема номер один — время. Потому что потребуется как минимум полгода, и за эти полгода будет совершено много ошибок… Я не имею права экспериментировать, … всех уволить, разрушить всю институциональную память, остановить все процессы, ну и ждать, пока люди "разберутся на местах"… Я пошел по классическому институциональному пути: то есть тем, что есть, – управлять этим, постепенно вносить изменения", – сказал руководитель ОП.

В то же время Буданов отметил, что на среднем уровне за это время в ОП появилось достаточно много новых людей, в частности военных.

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