Буданов пояснив, чому після призначення не звільнив з ОП людей Єрмака: Я прибічник інституційних підходів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов пояснив, чому після призначення не став звільняти заступників свого попередника Андрія Єрмака.

Про це він сказав в інтерв'ю для Наталії Мочейчук, відповідаючи на запитання, "чому, отримавши посаду після Андрія Єрмака, Буданов не змінив заступників і взагалі нічого не поміняв", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пояснення Буданова

"Я поміняв все, але я не поміняв людей… По-перше, я прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов, всіх "на три букви послав", викинув, завів інших… Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час. Бо потрібно буде мінімум до пів року і багато помилок буде зроблено в ці пів року… Я не маю права експериментувати,... всіх викинути, всю інституційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати поки люди "розберуться на місцях"... Я пішов класичним інституційним шляхом: тобто те, що є – ним керувати, поступово робити зміни", - сказав керівник ОП.

Водночас Буданов зазначив, що на середньому рівні за цей час в ОП з'явилося досить багато нових людей, зокрема військові.

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