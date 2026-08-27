Буданов про згадки "Кирила Олексійовича" на записах НАБУ: Хай суд розбирається, де і хто лунає. ВIДЕО
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що оцінку записам, на яких згадується його ім'я у справі Ірини Мудрої, має дати суд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Подробиці
Буданова попросили прокоментувати інформацію про фігурування його прізвища на "плівках Мудрої".
"Хай суд і розбирається. Де, хто лунає. Багато чого і де лунає", - відповів він.
За словами керівника ОП, після звільнення Мудрої він з нею спілкувався.
"Звільнення - це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, поки не буде висновків остаточних. Суд поставить висновок, що вона винна, це інше питання", - додав Буданов.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
Топ коментарі
+36 назар добрянський
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+36 Luiza
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+26 valson762
показати весь коментар27.08.2026 11:23 Відповісти Посилання
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