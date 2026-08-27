УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15133 відвідувача онлайн
Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
4 434 99

Буданов про згадки "Кирила Олексійовича" на записах НАБУ: Хай суд розбирається, де і хто лунає. ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що оцінку записам, на яких згадується його ім'я у справі Ірини Мудрої, має дати суд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Буданова попросили прокоментувати інформацію про фігурування його прізвища на "плівках Мудрої".

"Хай суд і розбирається. Де, хто лунає. Багато чого і де лунає", - відповів він.

За словами керівника ОП, після звільнення Мудрої він з нею спілкувався.

"Звільнення - це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, поки не буде висновків остаточних. Суд поставить висновок, що вона винна, це інше питання", - додав Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі Мудрої про заставу Галущенку фігурує чиновник ОП: його називають "Кирило Олексійович", - ЗМІ

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Читайте: За Мудру вже внесли частину застави, - адвокат

Автор: 

Буданов Кирило (663) Мудра Ірина (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Верх цинізму
показати весь коментар
27.08.2026 11:22 Відповісти
+36
буданов сц* кло мутнориле ...
показати весь коментар
27.08.2026 11:22 Відповісти
+26
Зауважте - він не сказав що це не він. Які ще докази потрібні?
показати весь коментар
27.08.2026 11:23 Відповісти

Завантаження...

 
 