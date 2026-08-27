Буданов об упоминаниях "Кирилла Алексеевича" в записях НАБУ: Пусть суд разбирается, где и кто произносит эти слова. ВИДЕО
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что оценку записям, в которых упоминается его имя в деле Ирины Мудрой, должен дать суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
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Буданова попросили прокомментировать информацию о фигурировании его фамилии на "пленках Мудрой".
"Пусть суд и разбирается. Где, кто звучит. Многое и везде звучит", - ответил он.
По словам главы ОП, после увольнения Мудрой он с ней общался.
"Увольнение - это юридический процесс. Во-вторых, я, в принципе, никогда не отворачивался от людей, пока не будут окончательные выводы. Суд вынесет заключение, что она виновна, это другой вопрос", - добавил Буданов.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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