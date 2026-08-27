РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12857 посетителей онлайн
Новости Операция Форест Гамп Подозрение Ирине Мудрой
5 545 118

Буданов об упоминаниях "Кирилла Алексеевича" в записях НАБУ: Пусть суд разбирается, где и кто произносит эти слова. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что оценку записям, в которых упоминается его имя в деле Ирины Мудрой, должен дать суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Буданова попросили прокомментировать информацию о фигурировании его фамилии на "пленках Мудрой".

"Пусть суд и разбирается. Где, кто звучит. Многое и везде звучит", - ответил он.

По словам главы ОП, после увольнения Мудрой он с ней общался.

"Увольнение - это юридический процесс. Во-вторых, я, в принципе, никогда не отворачивался от людей, пока не будут окончательные выводы. Суд вынесет заключение, что она виновна, это другой вопрос", - добавил Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле Мудрой о залоге Галущенко фигурирует чиновник ОП: его называют "Кирилл Алексеевич", - СМИ

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Читайте: За Мудрую уже внесли часть залога, - адвокат

Автор: 

Буданов Кирилл (636) Мудрая Ирина (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
Верх цинізму
показать весь комментарий
27.08.2026 11:22 Ответить
+44
буданов сц* кло мутнориле ...
показать весь комментарий
27.08.2026 11:22 Ответить
+31
Зауважте - він не сказав що це не він. Які ще докази потрібні?
показать весь комментарий
27.08.2026 11:23 Ответить

Загрузка...

 
 