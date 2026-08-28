Россия атакует Украину реактивными БПЛА вечером 28 августа, — Воздушные силы

Вечером 28 июня российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью реактивных беспилотников. В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

Реактивные БПЛА в Киевской области в районах населенных пунктов Обухов/Боярка/Чабаны, — сообщалось в 17:54.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курс южный, — сообщалось в 18:01.

Реактивные БПЛА в Кременчугском районе Полтавской области, курс на Черкасскую область, — сообщалось в 18:02.

Реактивный БПЛА курсом на Вышгород/Киев, — сообщалось в 18:27.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Боярки, курс на Киев, — сообщалось в 18:36.

В 18:48 ВВС сообщили:

Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курсом на Киев.

Реактивный БПЛА на севере Черкасской области, курс на Киевскую область.

Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области, курс — западный.

Реактивный БПЛА к западу от Чугуева в Харьковской области, курс южный.

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