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Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 28 серпня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 28 червня російські війська продовжують атакувати Україну реактивними безпілотниками. У низці українських областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Реактивні БпЛА на Київщині в районах н.п. Обухів/Боярка/Чабани, - повідомлялося о 17:54.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курс південний, - повідомлялося о 18:01.
Реактивні БпЛА в Кременчуцькому районі Полтавщини, курсом на Черкащину, - повідомлялося о 18:02.
Реактивний БпЛА курсом на Вишгород/Київ, - повідомлялося о 18:27.
Реактивний БпЛА повз Боярку, курсом на Київ, - повідомлялося о 18:36.
О 18:48 ПС повідомили:
- Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Київ.
- Реактивний БпЛА на півночі Черкащини, курсом на Київщину.
- Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.
- Реактивний БпЛА західніше Чугуєва на Харківщині, курс південний.
Оновлення
О 19:31 ПС повідомили:
- БпЛА над Харковом.
- Реактивні БпЛА на півночі Черкащини, курсом на Київщину.
- Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.
- Реактивний БпЛА в Кременчуцькому районі Полтавщини, курсом на Черкащину.
О 20:45 ПС повідомили:
- Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Глеваху/Калинівку.
- Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Київ
- БпЛА південніше Дніпра, курс західний.
- БпЛА курсом на Суми з півночі.
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