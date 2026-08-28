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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 28 серпня, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Ввечері 28 червня російські війська продовжують атакувати Україну реактивними безпілотниками. У низці українських областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

Реактивні БпЛА на Київщині в районах н.п. Обухів/Боярка/Чабани, - повідомлялося о 17:54.

Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курс південний, - повідомлялося о 18:01.

Реактивні БпЛА в Кременчуцькому районі Полтавщини, курсом на Черкащину, - повідомлялося о 18:02.

Реактивний БпЛА курсом на Вишгород/Київ, - повідомлялося о 18:27.

Реактивний БпЛА повз Боярку, курсом на Київ, - повідомлялося о 18:36.

О 18:48 ПС повідомили:

  • Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Київ.
  • Реактивний БпЛА на півночі Черкащини, курсом на Київщину.
  • Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.
  • Реактивний БпЛА західніше Чугуєва на Харківщині, курс південний.

Оновлення

О 19:31 ПС повідомили:

  • БпЛА над Харковом.
  • Реактивні БпЛА на півночі Черкащини, курсом на Київщину.
  • Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.
  •  Реактивний БпЛА в Кременчуцькому районі Полтавщини, курсом на Черкащину.

О 20:45 ПС повідомили:

  • Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Глеваху/Калинівку.
  • Реактивний БпЛА повз Київське водосховище, курсом на Київ
  • БпЛА південніше Дніпра, курс західний.
  •  БпЛА курсом на Суми з півночі.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5836) атака (2009) Повітряні сили (3730) реактивний шахед (1)
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