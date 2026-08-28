164 БпЛА, половина з яких - реактивні, випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 137 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 28 серпня випустили 164 безпілотники по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, загарбники атакували 164 дронами типу "Shahed" (половина із них - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Влучання зафіксовано на 16 локаціях. Падіння уламків - на 4 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі перебувають близько 10 ворожих БпЛА.

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