164 БПЛА, половина из которых - реактивные, выпустила РФ по Украине: ПВО уничтожила 137 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 28 августа запустили 164 беспилотника по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, захватчики атаковали 164 дронами типа "Shahed" (половина из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Попадания зафиксированы в 16 точках. Падение обломков - в 4 точках.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около 10 вражеских БПЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль