164 БПЛА, половина из которых - реактивные, выпустила РФ по Украине: ПВО уничтожила 137 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 28 августа запустили 164 беспилотника по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, захватчики атаковали 164 дронами типа "Shahed" (половина из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Попадания зафиксированы в 16 точках. Падение обломков - в 4 точках.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около 10 вражеских БПЛА.

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