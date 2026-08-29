В Киеве из-за атаки РФ загорелась квартира в девятиэтажке, движение автобусов изменено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела в ночь на 29 августа в Святошинском районе Киева возник пожар в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

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По данным ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры.

В результате пожара также были разрушены перекрытия между квартирой и крышей дома.

Информация о пострадавших уточняется.

Из-за атаки изменили маршруты автобусов

В результате последствий вражеской атаки вечером и ночью было перекрыто движение на проспекте Брестском и Житомирской трассе.

Из-за этого в Киеве возможны изменения в работе автобусных маршрутов №36Тр и №37.

По информации КГГА, автобус №36Тр может курсировать до проспекта Академика Палладина.

Автобус №37 может курсировать по маршруту №37А до спорткомплекса "Чайка", а далее — до жилого массива "Западный".

Жителей столицы призывают учитывать возможные изменения при планировании поездок по городу.

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