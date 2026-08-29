У Києві через атаку РФ загорілася квартира у дев’ятиповерхівці, рух автобусів змінено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки в ніч проти 29 серпня у Святошинському районі Києва виникла пожежа у квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

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За даними ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідні квартири.

Внаслідок атаки також були зруйновані перекриття між квартирою та покрівлею будинку.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Через атаку змінили рух автобусів

Внаслідок наслідків ворожої атаки ввечері та вночі було перекрито рух на проспекті Берестейському та Житомирській трасі.

Через це у Києві можливі зміни в роботі автобусних маршрутів №36Тр та №37.

За інформацією КМДА, автобус №36Тр може курсувати до проспекту Академіка Палладіна.

Автобус №37 може працювати за маршрутом №37А до спорткомплексу "Чайка", а далі — до житлового масиву "Західний".

Мешканців столиці закликають враховувати можливі зміни під час планування поїздок містом.

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