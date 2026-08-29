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Новости Атака беспилотников на Киев
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Войска РФ вновь атакуют Киев реактивными дронами: в Голосеевском районе повреждено нежилое помещение (обновлено)

Шахед атакует Киев

В настоящее время войска РФ в очередной раз атакуют Киев реактивными дронами. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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По данным КГВА, в Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения.

Соответствующие службы направляются на место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром РФ атаковала Киев дронами: в Святошинском районе повреждены дома и административное здание. ФОТОрепортаж

Более подробной информации о новой атаке на столицу пока нет. 

Карта воздушных тревог на данный момент выглядит так:

карта тревог

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Обновленная информация

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе, в результате падения БпЛА,
возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Без пострадавших. Экстренные службы работают на месте.

В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9 этаже жилого дома, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. Пострадавших нет.

Автор: 

Киев (27316) дроны (8050)
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Топ комментарии
+8
Так воно і є. А якщо послухати розмови оточення Зе по плівках міндіча, мудрої та інших - всі вони розмовляють виключно на мові імперців, бо їм все українське вороже. То коли вони біля ввімкненого мікрофону - то переходять на українську, щоб залишки наріду вважали їх патріотами.
Чим Зе і його команда будуть збивати реактивні дрони над всією Україною, не тільки Києвом? Я вже навіть не запитую про балістиеу. Чи знову винні європейці?
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29.08.2026 09:52 Ответить
+6
бо у них імперці при владі а у нас евреї.
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29.08.2026 09:45 Ответить
+3
Де наші реактивні дрони? Що там кажуть в Понтах Фраєра?
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29.08.2026 09:50 Ответить

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