Войска РФ вновь атакуют Киев реактивными дронами: в Голосеевском районе повреждено нежилое помещение (обновлено)

В настоящее время войска РФ в очередной раз атакуют Киев реактивными дронами. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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По данным КГВА, в Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения.

Соответствующие службы направляются на место.

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Более подробной информации о новой атаке на столицу пока нет.

Карта воздушных тревог на данный момент выглядит так:

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Обновленная информация

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе, в результате падения БпЛА,

возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Без пострадавших. Экстренные службы работают на месте.

В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9 этаже жилого дома, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. Пострадавших нет.