Войска РФ вновь атакуют Киев реактивными дронами: в Голосеевском районе повреждено нежилое помещение (обновлено)
В настоящее время войска РФ в очередной раз атакуют Киев реактивными дронами. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
По данным КГВА, в Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения.
Соответствующие службы направляются на место.
Более подробной информации о новой атаке на столицу пока нет.
Карта воздушных тревог на данный момент выглядит так:
Обновленная информация
Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Голосеевском районе, в результате падения БпЛА,
возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Без пострадавших. Экстренные службы работают на месте.
В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9 этаже жилого дома, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. Пострадавших нет.
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Чим Зе і його команда будуть збивати реактивні дрони над всією Україною, не тільки Києвом? Я вже навіть не запитую про балістиеу. Чи знову винні європейці?