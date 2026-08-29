Війська РФ знову атакують Київ реактивними дронами: у Голосіївському районі пошкоджено нежитлове приміщення (оновлено)

Наразі війська РФ вчергове атакують Київ реактивними дронами. У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командуванян Повітряних сил.

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За даними КМВА, у Голосіївському районі фіксується пошкодження нежитлового приміщення.

Відповідні служби прямують на місце.

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Більше інформації щодо нової атаки на столицю наразі немає.

Карта повітряних тривог наразі така:

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА,

виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці.

У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. Постраждалих немає.