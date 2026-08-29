Россияне атаковали Херсон дронами: погибли двое мужчин, есть раненый

Утром 29 августа российские военные атаковали Херсон с помощью беспилотников. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских мужчин, еще один 44-летний житель Херсона получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько.

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Около 07:00 военнослужащие РФ атаковали беспилотником одну из улиц Херсона.

На момент удара двое гражданских лиц находились на улице. В результате атаки один из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность в настоящее время устанавливается.

Еще один гражданский, 44-летний житель Херсона, получил взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и открытый перелом правой стопы. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Россияне убили еще одного жителя Херсона

Около 08:00 российские военные вновь атаковали Херсон с помощью беспилотника.

В результате удара смертельные травмы получил еще один мужчина. Он погиб на месте. Его личные данные в настоящее время уточняются.

Накануне дрон попал в жилой дом

Накануне, 28 августа, около 18:15 российские военные атаковали беспилотником жилой дом в Херсоне.

В результате вражеского удара ранения получили двое гражданских лиц — женщина и ее несовершеннолетний сын. На момент атаки они находились в доме.

В Херсонской громаде перебои с электричеством

Также в Херсонской громаде 29 августа зафиксировали перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причины отключения электричества.

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Жителям напомнили, что во время длительных отключений пункты непоколебимости работают круглосуточно. Там можно зарядить необходимые устройства и воспользоваться базовыми услугами.

Обстрелы области за сутки

За прошедшие сутки российские военные обстреливали Херсонскую область с помощью авиации, дронов и артиллерии. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 26 жителей области получили ранения, среди пострадавших — ребенок, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.

Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области.

В результате обстрелов повреждены семь многоэтажных домов и 15 частных домов.

Кроме того, оккупанты повредили вышку сотовой связи, газопровод и магазин. Повреждения также получили автомобили скорой помощи и частные транспортные средства.

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