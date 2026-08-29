Россияне атаковали Херсон дронами: погибли двое мужчин, есть раненый
Утром 29 августа российские военные атаковали Херсон с помощью беспилотников. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских мужчин, еще один 44-летний житель Херсона получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько.
Около 07:00 военнослужащие РФ атаковали беспилотником одну из улиц Херсона.
На момент удара двое гражданских лиц находились на улице. В результате атаки один из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность в настоящее время устанавливается.
Еще один гражданский, 44-летний житель Херсона, получил взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и открытый перелом правой стопы. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Россияне убили еще одного жителя Херсона
Около 08:00 российские военные вновь атаковали Херсон с помощью беспилотника.
В результате удара смертельные травмы получил еще один мужчина. Он погиб на месте. Его личные данные в настоящее время уточняются.
Накануне дрон попал в жилой дом
Накануне, 28 августа, около 18:15 российские военные атаковали беспилотником жилой дом в Херсоне.
В результате вражеского удара ранения получили двое гражданских лиц — женщина и ее несовершеннолетний сын. На момент атаки они находились в доме.
В Херсонской громаде перебои с электричеством
Также в Херсонской громаде 29 августа зафиксировали перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причины отключения электричества.
Жителям напомнили, что во время длительных отключений пункты непоколебимости работают круглосуточно. Там можно зарядить необходимые устройства и воспользоваться базовыми услугами.
Обстрелы области за сутки
За прошедшие сутки российские военные обстреливали Херсонскую область с помощью авиации, дронов и артиллерии. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 26 жителей области получили ранения, среди пострадавших — ребенок, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.
Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области.
В результате обстрелов повреждены семь многоэтажных домов и 15 частных домов.
Кроме того, оккупанты повредили вышку сотовой связи, газопровод и магазин. Повреждения также получили автомобили скорой помощи и частные транспортные средства.
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