Росіяни атакували Херсон дронами: загинули двоє чоловіків, є поранений

Російські військові вранці 29 серпня атакували Херсон безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних чоловіків, ще один 44-річний херсонець дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Близько 07:00 військовослужбовці РФ атакували безпілотником одну з вулиць Херсона.

На момент удару двоє цивільних перебували на вулиці. Внаслідок атаки один із чоловіків дістав травми, несумісні з життям. Його особу наразі встановлюють.

Ще один цивільний, 44-річний житель Херсона, дістав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та відкритий перелом правої стопи. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

Росіяни вбили ще одного херсонця

Близько 08:00 російські військові знову атакували Херсон безпілотником.

Внаслідок удару смертельні травми дістав ще один чоловік. Він загинув на місці. Його анкетні дані наразі уточнюються.

Напередодні дрон влучив у житловий будинок

Напередодні, 28 серпня, близько 18:15 російські військові атакували безпілотником житловий будинок у Херсоні.

Внаслідок ворожого удару поранення зазнали двоє цивільних - жінка та її неповнолітній син. На момент атаки вони перебували у будинку.

У Херсонській громаді перебої зі світлом

Також у Херсонській громаді 29 серпня зафіксували перебої з електропостачанням. Фахівці встановлюють причини знеструмлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували авто швидкої допомоги на території лікарні у Сумах. ФОТО

Мешканцям нагадали, що під час тривалих відключень Пункти незламності працюють цілодобово. Там можна зарядити необхідні пристрої та скористатися базовими послугами.

Обстріли області за добу

Минулої доби російські військові обстрілювали Херсонщину з авіації, дронів та артилерії. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 26 жителів області дістали поранення, серед постраждалих - дитина, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено сім багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Крім того, окупанти понівечили стільникову вежу, газогін та магазин. Пошкоджень також зазнали автомобілі швидкої допомоги та приватні транспортні засоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Запоріжжя: пошкоджено будинок, є постраждалий. ФОТОрепортаж