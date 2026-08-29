Если в России начнутся перемены, они будут очень стремительными, - глава разведки Эстонии Росин

В России растет уровень недовольства войной против Украины, а влиятельные представители российских элит уже не обсуждают сценарий полной победы. В то же время предпосылок для уличной революции в РФ пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин в интервью The Telegraph.

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По словам руководителя эстонской разведки, если в России произойдут серьезные политические изменения, они могут развернуться чрезвычайно быстро.

"Если в России что-то изменится, то это произойдет очень стремительно, и мы все будем удивлены. Если это вообще произойдет, то все может измениться буквально за одну ночь", — сказал Росин.

В то же время он подчеркнул, что пока не видит в России предпосылок для уличной революции.

В элитах РФ уже не говорят о полной победе

Росин отметил, что сегодня особенно важно следить за настроениями людей, имеющих доступ к деньгам, оружию и информации.

По его словам, в этих кругах уже не идет речь о полной победе России в войне против Украины. Вместо этого там обсуждают различные сценарии завершения войны.

"О чем они думают? В этих кругах уже никто не говорит о полной победе. Люди обсуждают различные сценарии и то, как должным образом закончить эту войну", — заявил глава эстонской разведки.

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Он добавил, что недовольство войной растет в различных слоях российского общества — от обычных граждан до олигархов.

"Все больше людей не хотят этой войны. Вопрос в том: как это влияет на его процесс принятия решений?" — сказал Росин, имея в виду российского президента Владимира Путина.

Потери РФ превышают количество новобранцев

Глава Службы внешней разведки Эстонии также заявил, что российские потери на фронте превышают количество новобранцев, которых Москва способна привлекать в армию.

На этом фоне, по его словам, серьезные проблемы накапливаются и в экономике России.

Одной из причин Росин назвал украинские удары с большого расстояния по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из основных источников доходов российского бюджета.

Дефицит бюджета РФ создает дополнительное давление на Кремль

По оценке Росина, финансовые проблемы России уже приобрели масштабный характер. Дефицит федерального бюджета, по его словам, превысил запланированный на текущий год и может составить половину оборонного бюджета РФ.

Глава эстонской разведки отметил, что ранее российские власти могли без особых затруднений покрывать дефицит такого масштаба. Однако санкции ограничили доступ РФ к основным международным финансовым рынкам, из-за чего Кремлю стало сложнее и дороже привлекать займы.

По мнению Росина, для смягчения финансовых проблем российские власти могут повысить налоги и обратиться к олигархам и крупным компаниям с требованием дополнительных взносов в бюджет.

По его оценке, такие меры могут стать еще одним источником недовольства и усилить внутреннее давление на российские власти.

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