Якщо в Росії почнуться зміни, вони будуть дуже стрімкими, - глава розвідки Естонії Росін

У Росії зростає рівень невдоволення війною проти України, а впливові представники російських еліт уже не обговорюють сценарій повної перемоги. Водночас передумов для вуличної революції в РФ наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін в інтерв'ю The Telegraph.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами керівника естонської розвідки, якщо в Росії відбудуться серйозні політичні зміни, вони можуть розгортатися надзвичайно швидко.

"Якщо в Росії щось зміниться, то це станеться дуже стрімко, і ми всі будемо здивовані. Якщо це взагалі станеться, то все може змінитися буквально за одну ніч", - сказав Росін.

Він водночас наголосив, що наразі не бачить у Росії передумов для вуличної революції.

В елітах РФ уже не говорять про повну перемогу

Росін зазначив, що сьогодні особливо важливо стежити за настроями людей, які мають доступ до грошей, зброї та інформації.

За його словами, у цих колах уже не йдеться про повну перемогу Росії у війні проти України. Натомість там обговорюють різні сценарії завершення війни.

"Що вони думають? У цих колах уже ніхто не говорить про повну перемогу. Люди обговорюють різні сценарії і те, як належним чином закінчити цю війну", - заявив глава естонської розвідки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ готується до ескалації як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, осінь та зима будуть ключовими, - Туск

Він додав, що невдоволення війною зростає в різних верствах російського суспільства — від звичайних громадян до олігархів.

"Дедалі більше людей не хочуть цієї війни. Питання в тому: який вплив це має на його процес ухвалення рішень?" - сказав Росін, маючи на увазі російського президента Володимира Путіна.

Втрати РФ перевищують кількість новобранців

Очільник Служби зовнішньої розвідки Естонії також заявив, що російські втрати на фронті перевищують кількість новобранців, яких Москва здатна залучати до війська.

На цьому тлі, за його словами, серйозні проблеми накопичуються і в економіці Росії.

Однією з причин Росін назвав українські далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із основних джерел доходів російського бюджету.

Дефіцит бюджету РФ створює додатковий тиск на Кремль

За оцінкою Росіна, фінансові проблеми Росії вже стали масштабними. Дефіцит федерального бюджету, за його словами, перевищив запланований на поточний рік і може становити половину оборонного бюджету РФ.

Очільник естонської розвідки зазначив, що раніше російська влада могла без значних труднощів покривати дефіцит такого масштабу. Однак санкції обмежили доступ РФ до основних міжнародних фінансових ринків, через що Кремлю стало складніше та дорожче залучати позики.

На думку Росіна, для пом'якшення фінансових проблем російська влада може підвищити податки та звернутися до олігархів і великих компаній із вимогою додаткових внесків до бюджету.

За його оцінкою, такі заходи можуть стати ще одним джерелом невдоволення та посилити внутрішній тиск на російську владу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна, США та Європа розробили новий план припинення вогню з буферною зоною, - The Times