Путин сравнил войну РФ против Украины с "пищевой цепочкой": "Косатки едят медведей"

Российский диктатор Владимир Путин сравнил войну РФ против Украины с "пищевой цепью" в дикой природе.

Такое абсурдное заявление глава Кремля сделал на встрече с преподавателями и студентами в Московском педагогическом государственном университете, сообщает The Insider, информирует Цензор.НЕТ.

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Что заявил Путин?

Во время беседы с педагогом Дмитрием Баланчуковым из Белгородской области РФ, который делился впечатлениями от поездки на Северный полюс, российский диктатор спросил, видел ли тот там белых медведей.

После этого Путин заявил, что "косатки едят медведей, как мелкую добычу", нападая на них стаями и разрывая на куски.

"Там рядом живут косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такова пищевая цепь. Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию (так в России называют полномасштабную войну против Украины. – Ред.)", – сказал российский диктатор.

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