Путін порівняв війну РФ проти України з "харчовим ланцюгом": "Косатки їдять ведмедів"

Російський диктатор Володимир Путін порівняв війну РФ проти України із "харчовим ланцюгом" у дикій природі.

Таку абсурдну заяву глава Кремля зробив на зустрічі з викладачами та студентами в Московському педагогічному державному університеті, повідомляє The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

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Що заявив Путін?

Під час спілкування з педагогом Дмитром Баланчуковим із Бєлгородської області РФ, який ділився враженнями від поїздки на Північний полюс, російський диктатор запитав, чи бачив той там білих ведмедів.

Після цього Путін заявив, що "косатки їдять ведмедів, як дрібноту", нападаючи на них зграями і розриваючи на шматки.

"Там поруч живуть косатки. Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і на частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію (так у Росії називають повномасштабну війну проти України, – ред.)",- сказав російський диктатор.

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