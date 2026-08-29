Неизвестные уже два дня следят за сотрудником отдела расследований "УП" во Львове, – Мусаева. ФОТО
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила о незаконной слежке за сотрудником отдела расследований издания во Львове, которая продолжается уже двое суток.
Об этом она сообщила в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Уже два дня во Львове неизвестные следят за сотрудником отдела расследований "Украинской правды". Хочу подчеркнуть: незаконная слежка за журналистом — это давление на редакцию, препятствование профессиональной деятельности и прямая угроза безопасности нашего коллеги. Требуем от правоохранительных органов установить этих лиц и выяснить, кто заказал слежку. Мы также будем искать ответы самостоятельно", — заявила Мусаева.
Главный редактор "УП" добавила, что слежка не остановит расследования издания.
"Но его заказчики должны помнить: тайное очень быстро становится публичным", — подчеркнула она.
О слежке за сотрудником отдела расследований "Украинской правды" во Львове также сообщил и журналист Михаил Ткач.
"Господа демократы с детства, чья "наружка" потерялась во Львове возле сотрудника отдела расследований "Украинской правды" и бродит два дня? Дайте пожалуйста информацию о ребятах - поможем вернуть руководству", - написавл он и опубликовал фото неизвестны лиц в автомобиле.
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