Неизвестные уже два дня следят за сотрудником отдела расследований "УП" во Львове, – Мусаева. ФОТО

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила о незаконной слежке за сотрудником отдела расследований издания во Львове, которая продолжается уже двое суток.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Уже два дня во Львове неизвестные следят за сотрудником отдела расследований "Украинской правды". Хочу подчеркнуть: незаконная слежка за журналистом — это давление на редакцию, препятствование профессиональной деятельности и прямая угроза безопасности нашего коллеги. Требуем от правоохранительных органов установить этих лиц и выяснить, кто заказал слежку. Мы также будем искать ответы самостоятельно", — заявила Мусаева.

Главный редактор "УП" добавила, что слежка не остановит расследования издания.

"Но его заказчики должны помнить: тайное очень быстро становится публичным", — подчеркнула она.

О слежке за сотрудником отдела расследований "Украинской правды" во Львове также сообщил и журналист Михаил Ткач.

"Господа демократы с детства, чья "наружка" потерялась во Львове возле сотрудника отдела расследований "Украинской правды" и бродит два дня? Дайте пожалуйста информацию о ребятах - поможем вернуть руководству", - написавл он и опубликовал фото неизвестны лиц в автомобиле.

Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

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