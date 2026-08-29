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Невідомі уже два дні стежать за співробітником відділу розслідувань "УП" у Львові, - Мусаєва. ФОТО

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила про незаконне стеження за співробітником відділу розслідувань видання у Львові, яке триває вже дві доби.

Про це вона повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Уже два дні у Львові невідомі стежать за співробітником відділу розслідувань Українська правда. Хочу наголосити: незаконне стеження за журналістом — це тиск на редакцію, перешкоджання професійній діяльності та пряма загроза безпеці нашого колеги. Вимагаємо від правоохоронних органів встановити цих осіб і з’ясувати, хто замовив стеження. Ми також шукатимемо відповіді самостійно", - заявила Мусаєва.

Головна редакторка "УП" додала, що стеження не зупинить розслідувань видання.

"Але його замовники мають пам’ятати: таємне дуже швидко стає публічним", - наголосила вона.

Про стеження за співробітником відділу розслідувань "Української правди" у Львові також повідомив і журналіст Михайло Ткач.

"Панове демократи з дитинства, чия "наружка" загубилась у Львові біля співробітника відділу розслідувань Української правди і блукає два дні? Дайте будь ласка інформацію про хлопців - допоможемо повернути керівництву", - написав він та опублікував фото невідомих осіб в авто.

стеження за журналістом УП
Фото: фб-сторінка Михайла Ткача
стеження за журналістом УП
Фото: фб-сторінка Михайла Ткача
стеження за журналістом УП
Фото: фб-сторінка Михайла Ткача
стеження за журналістом УП
Фото: фб-сторінка Михайла Ткача
стеження за журналістом УП
Фото: фб-сторінка Михайла Ткача
стеження за журналістом УП
Фото: фб-сторінка Михайла Ткача
стеження за журналістом УП
Фото: фб-сторінка Михайла Ткача

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Автор: 

журналістика (1858) стеження (124) ЗМІ (1314) Ткач Михайло (164) Мусаєва Севгіль (17)
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Топ коментарі
+20
Зате за складами з ************ стежити немає кому.
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29.08.2026 20:37 Відповісти
+17
шкода, що за Фаріон і Парубієм не стежили і не вберегли.
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29.08.2026 20:23 Відповісти
+15
Лаври Кучми із ексцесом виконавця банди Пукача з обезголовлення Гії Гонгідзе не дає спокою Зеленському?
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29.08.2026 20:26 Відповісти

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