Россия атакует Украину ударными и реактивными "Шахедами", — Воздушные силы (обновлено)

Вечером в субботу, 29 августа, Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Черниговская область — реактивный БПЛА над/мимо Нежина, курс — юго-западный, — сообщалось в 21:03.

Черкасская область — реактивный БПЛА мимо Умани курсом на северо-запад (Винницкая область), — сообщалось в 21:05.

Винницкая область — реактивный БПЛА мимо Дашева в сторону Ильинцев, — сообщалось в 21:12.

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс на Репки с северо-востока, — сообщалось в 21:14.

КАБы на север Харьковской области, — сообщалось в 21:16.

БПЛА в направлении Запорожья, — сообщалось в 21:18.

КАБы в направлении г. Харькова, — сообщалось в 21:19.

Винницкая область — реактивный БПЛА над/мимо Липовец, курс — северо-западный, — сообщалось в 21:21.

Реактивный БПЛА в направлении Винницы с востока, — сообщалось в 21:23.

Реактивный БПЛА, курс на Черкассы с востока, — сообщалось в 21:25.

КАБы на восток Днепропетровской области, — сообщалось в 21:30.

БПЛА на Сумы с севера, — сообщалось в 21:32.

Воздушная тревога в столице

В 21:41 ВС сообщили:

Реактивный БПЛА к западу от Белой Церкви, курс на столицу.

Реактивный БПЛА в направлении Киева с севера.

В 21:46 ВС сообщили:

Реактивный БПЛА к западу от Днепра, курс на север.

Реактивный БПЛА между Полтавой и Кременчугом, курс на запад.

Реактивный БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на Харьковскую область.

Реактивный БПЛА над Киевом. Находитесь в безопасных местах, — сообщалось в 21:47.

Обновление

В 22:02 ВС сообщили:

БпЛА в направлении Кривого Рога с юга.

Реактивные БпЛА курс на Киев с севера.

Реактивные БпЛА западнее Киева, в направлении Ирпеня/Гостомеля, - сообщалось в 22:06.

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