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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными и реактивными "Шахедами", — Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером в субботу, 29 августа, Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Черниговская область — реактивный БПЛА над/мимо Нежина, курс — юго-западный, — сообщалось в 21:03.

Черкасская область — реактивный БПЛА мимо Умани курсом на северо-запад (Винницкая область), — сообщалось в 21:05.

Винницкая область — реактивный БПЛА мимо Дашева в сторону Ильинцев, — сообщалось в 21:12.

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс на Репки с северо-востока, — сообщалось в 21:14.

КАБы на север Харьковской области, — сообщалось в 21:16.

БПЛА в направлении Запорожья, — сообщалось в 21:18.

КАБы в направлении г. Харькова, — сообщалось в 21:19.

Винницкая область — реактивный БПЛА над/мимо Липовец, курс — северо-западный, — сообщалось в 21:21.

Реактивный БПЛА в направлении Винницы с востока, — сообщалось в 21:23.

Реактивный БПЛА, курс на Черкассы с востока, — сообщалось в 21:25.

КАБы на восток Днепропетровской области, — сообщалось в 21:30.

БПЛА на Сумы с севера, — сообщалось в 21:32.

Воздушная тревога в столице 

В 21:41 ВС сообщили:

  • Реактивный БПЛА к западу от Белой Церкви, курс на столицу.
  • Реактивный БПЛА в направлении Киева с севера.

В 21:46 ВС сообщили:

  • Реактивный БПЛА к западу от Днепра, курс на север.
  • Реактивный БПЛА между Полтавой и Кременчугом, курс на запад.
  • Реактивный БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на Харьковскую область.

Реактивный БПЛА над Киевом. Находитесь в безопасных местах, — сообщалось в 21:47. 

Обновление

В 22:02 ВС сообщили:

  • БпЛА в направлении Кривого Рога с юга.
  • Реактивные БпЛА курс на Киев с севера.
  • Реактивные БпЛА западнее Киева, в направлении Ирпеня/Гостомеля, - сообщалось в 22:06.

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