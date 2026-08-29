Россия атакует Украину ударными и реактивными "Шахедами", — Воздушные силы (обновлено)
Вечером в субботу, 29 августа, Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Черниговская область — реактивный БПЛА над/мимо Нежина, курс — юго-западный, — сообщалось в 21:03.
Черкасская область — реактивный БПЛА мимо Умани курсом на северо-запад (Винницкая область), — сообщалось в 21:05.
Винницкая область — реактивный БПЛА мимо Дашева в сторону Ильинцев, — сообщалось в 21:12.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс на Репки с северо-востока, — сообщалось в 21:14.
КАБы на север Харьковской области, — сообщалось в 21:16.
БПЛА в направлении Запорожья, — сообщалось в 21:18.
КАБы в направлении г. Харькова, — сообщалось в 21:19.
Винницкая область — реактивный БПЛА над/мимо Липовец, курс — северо-западный, — сообщалось в 21:21.
Реактивный БПЛА в направлении Винницы с востока, — сообщалось в 21:23.
Реактивный БПЛА, курс на Черкассы с востока, — сообщалось в 21:25.
КАБы на восток Днепропетровской области, — сообщалось в 21:30.
БПЛА на Сумы с севера, — сообщалось в 21:32.
Воздушная тревога в столице
В 21:41 ВС сообщили:
- Реактивный БПЛА к западу от Белой Церкви, курс на столицу.
- Реактивный БПЛА в направлении Киева с севера.
В 21:46 ВС сообщили:
- Реактивный БПЛА к западу от Днепра, курс на север.
- Реактивный БПЛА между Полтавой и Кременчугом, курс на запад.
- Реактивный БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на Харьковскую область.
Реактивный БПЛА над Киевом. Находитесь в безопасных местах, — сообщалось в 21:47.
Обновление
В 22:02 ВС сообщили:
- БпЛА в направлении Кривого Рога с юга.
- Реактивные БпЛА курс на Киев с севера.
- Реактивные БпЛА западнее Киева, в направлении Ирпеня/Гостомеля, - сообщалось в 22:06.
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